İngilizlerin dünyaca ünlü teknik adamı Sven Goran Eriksson.

"HOŞÇA KALIN"

Kanserle olan mücadelesini kaybeden dünyaca ünlü teknik adam Sven-Goran Eriksson, hastalığını öğrendiği ilk zamanlarda "Çok ciddi bir hastalığım var. En iyi ihtimalle bir yıl, en kötü ihtimalle ise daha az bir ömrüm kaldı. Kesin olarak bir şey söylemek imkansız, bu nedenle düşünmemek daha iyi. Elimden geldiğince dayanacağım. Olumsuzlukların içinde debelenmeyin çünkü bu en büyük olumsuzluktur. Olayların olumlu yanlarını görün" açıklamasını yapmıştı.

Eriksson geçtiğimiz günlerde ise "Beni, yapabileceği her şeyi yapmaya çalışan pozitif bir insan olarak hatırlamanızı umuyorum. Her şey için teşekkürler, koçlar, oyuncular, seyirciler, harikaydı. Kendinize ve hayatınıza iyi bakın. Hoşça kalın" diye konuşmuştu.