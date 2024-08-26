Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!

Sarı-lacivertliler, takımda tutmak istediği milli yıldızın transferi için Premier Lig ekibi Brighton ile anlaşma sağladı. 24 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giderek yeni takımıyla sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin bu transferden bonuslar dahil 35 milyon Euro gelir elde edeceği öğrenildi.