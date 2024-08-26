Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 5-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 5-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 15, 60 ve 64. dakikalarda Fred, 53. dakikada Edin Dzeko ve 66. dakikada Husniddin Aliqulov (k.k.) kaydetti.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 7'ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Çaykur Rizespor ise 4 puanda kaldı.
FERDİ KADIOĞLU BRIGHTON'DA!
Süper Lig'in 4. haftasında sahasında konuk edeceği Corendon Alanyaspor'u da devirerek galibiyet serisi başlatmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu belirsizliği sona erdi.
Sarı-lacivertliler, takımda tutmak istediği milli yıldızın transferi için Premier Lig ekibi Brighton ile anlaşma sağladı. 24 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giderek yeni takımıyla sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin bu transferden bonuslar dahil 35 milyon Euro gelir elde edeceği öğrenildi.
Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferinden gelecek parayla sol bek, stoper ve orta saha takviyeleri yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde yapılacak transferlerle birlikte çok sayıda ayrılık yaşanacak.
Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen 9 futbolcuyu belirledi.
A Spor'da yer alan habere göre Kanarya'nın yollarını ayırmak istediği isimler şöyle;
Becao, Samet Akaydin, Luan Peres, Levent Mercan, Rade Krunic, Miha Zajc, Ryan Kent, Cengiz Ünder ve Emre Mor.