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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Rizespor maçının ardından gözler yeniden transfere çevrildi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun ardından 9 isimle daha yolların ayrılabileceğini yönetime iletti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 13:31 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 13:31
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 5-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 15, 60 ve 64. dakikalarda Fred, 53. dakikada Edin Dzeko ve 66. dakikada Husniddin Aliqulov (k.k.) kaydetti.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 7'ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Çaykur Rizespor ise 4 puanda kaldı.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!

FERDİ KADIOĞLU BRIGHTON'DA!

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında konuk edeceği Corendon Alanyaspor'u da devirerek galibiyet serisi başlatmayı hedefleyen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu belirsizliği sona erdi.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!

Sarı-lacivertliler, takımda tutmak istediği milli yıldızın transferi için Premier Lig ekibi Brighton ile anlaşma sağladı. 24 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giderek yeni takımıyla sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin bu transferden bonuslar dahil 35 milyon Euro gelir elde edeceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferinden gelecek parayla sol bek, stoper ve orta saha takviyeleri yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde yapılacak transferlerle birlikte çok sayıda ayrılık yaşanacak.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!

Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen 9 futbolcuyu belirledi.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!

A Spor'da yer alan habere göre Kanarya'nın yollarını ayırmak istediği isimler şöyle;

Becao, Samet Akaydin, Luan Peres, Levent Mercan, Rade Krunic, Miha Zajc, Ryan Kent, Cengiz Ünder ve Emre Mor.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!

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