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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun ardından bir Avrupa yolcusu daha! Yeni takımı belli oldu

Süper Lig'in dev takımlarından Fenerbahçe, transferde çok hareketli bir gün geçiriyor. Sarı lacivertlilerin Ferdi Kadıoğlu'nu Türk futbol tarihine geçecek bir bonservisle göndermesinin ardından bir oyuncu daha Avrupa'nın yolunu tutuyor. İte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 23:24 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 23:27
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu’nun ardından bir Avrupa yolcusu daha! Yeni takımı belli oldu

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Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de son 24 saat içinde birçok gelişme yaşandı. Özellikle Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile anlaşması nedeniyle gündem bir hayli yoğundu.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu bonuslarla birlikte 35 milyon euroyu bulması beklenen bir bonservisle İngiliz ekiplerinden Brighton'ın yolunu tuttu. Londra'ya uçan milli yıldızın ardından sarı lacivertlilerde bir Avrupa yolcusu daha var.

Omar FayedOmar Fayed

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe daha önce futbolcu olarak görev yapan ve şu anda Beerschot'u çalıştıran Dirk Kuyt'ın istediği Omar Fayed için görüşmelere başladı. Belçika ekibi ile anlaşmaya çok yakın olan Kanarya'da imzaların atılması bekleniyor.

Omar FayedOmar Fayed

Geçen sezon transfer edilen ve Novi Pazar'a kiralanan Omar Fayed, bu seneyi de Belçika'da geçirecek. Böylelikle yabancı kontenjanı konusunda da hareket alanı açılmış olacak.

Omar FayedOmar Fayed

OMAR FAYED'İN KARİYERİ

Omar Fayed, Futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Mokawloon'un altyapısında başladı. 2023/24 sezonda Fenerbahçe'ye imza atan 21 yaşındaki Mısırlı stoper, geçtiğimiz sezonu Novi Pazar'da kiralık olarak geçirdi. Genç futbolcu, kariyeri boyunca 50 maçta forma giydi.

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