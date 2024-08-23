Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de son 24 saat içinde birçok gelişme yaşandı. Özellikle Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile anlaşması nedeniyle gündem bir hayli yoğundu.
Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de son 24 saat içinde birçok gelişme yaşandı. Özellikle Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile anlaşması nedeniyle gündem bir hayli yoğundu.
Ferdi Kadıoğlu bonuslarla birlikte 35 milyon euroyu bulması beklenen bir bonservisle İngiliz ekiplerinden Brighton'ın yolunu tuttu. Londra'ya uçan milli yıldızın ardından sarı lacivertlilerde bir Avrupa yolcusu daha var.
TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe daha önce futbolcu olarak görev yapan ve şu anda Beerschot'u çalıştıran Dirk Kuyt'ın istediği Omar Fayed için görüşmelere başladı. Belçika ekibi ile anlaşmaya çok yakın olan Kanarya'da imzaların atılması bekleniyor.
Geçen sezon transfer edilen ve Novi Pazar'a kiralanan Omar Fayed, bu seneyi de Belçika'da geçirecek. Böylelikle yabancı kontenjanı konusunda da hareket alanı açılmış olacak.
OMAR FAYED'İN KARİYERİ
Omar Fayed, Futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Mokawloon'un altyapısında başladı. 2023/24 sezonda Fenerbahçe'ye imza atan 21 yaşındaki Mısırlı stoper, geçtiğimiz sezonu Novi Pazar'da kiralık olarak geçirdi. Genç futbolcu, kariyeri boyunca 50 maçta forma giydi.