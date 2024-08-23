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Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de son 24 saat içinde birçok gelişme yaşandı. Özellikle Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile anlaşması nedeniyle gündem bir hayli yoğundu.

Ferdi Kadıoğlu Ferdi Kadıoğlu bonuslarla birlikte 35 milyon euroyu bulması beklenen bir bonservisle İngiliz ekiplerinden Brighton'ın yolunu tuttu. Londra'ya uçan milli yıldızın ardından sarı lacivertlilerde bir Avrupa yolcusu daha var.