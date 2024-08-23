Can Keleş Yerli oyuncularda ise Fatih Karagümrük'ten Can Keleş ve Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'ya forma giydirildi.

Beşiktaş Süper Kupa'yı Galatasaray karşısında aldığı 5-0'lık sonuçla kazandı 5 GOL ALARM HAREKETE GEÇİRDİ Galatasaray'ı Süper Kupa'da 5-0 yenen Beşiktaş, ligde de Samsunspor'u da 2-0 yendi. Karadeniz temsilcisine fırsatlar veren Kartal, Antalyaspor ve Lugano maçlarında ise toplam 5 gol yedi. Bu durum hiç güven vermedi ve stoper takviyesini kaçınılmaz hale getirdi.

İLK HEDEF UDUOKHAI Bu doğrultuda yönetim, daha önce de gündeme gelen ve İstanbul'a da getirdiği bilinen Felix Uduokhai'yi gündemine aldı. Yıldız futbolcu, Augsburg ile bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymedi. Kontratı da sezon sonunda tamamlanıyor. Bu sebeple de piyasa değerinden çok daha aşağı bir bedelle kadroya katılmaya çalışılıyor.

Diego Carlos DIEGO CARLOS DA LİSTEDE Ancak transfer operasyonu sadece Nijerya asıllı Alman oyuncudan ibaret değil. 2020'den bu yana Augsburg'da oynayan Uduokhai'nin yanı sıra Aston Vİlla'nın yıldızı Diego Carlos da listede yer alan bir diğer yıldız.