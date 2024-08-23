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Kartal savunmaya duvar örecek! Beşiktaş Gabriel Paulista'nın partnerini buldu

Bu sezona kupa zaferi ile başlayan ve mücadele edeceği tüm kulvarlarda da başarılı olmak isteyen Beşiktaş, transferde çok önemli bir döneme girdi. Siyah beyazlılar stoper mevkisinde Gabriel Paulista'ya eşlik edecek isimleri buldu. İki oyuncudan birinin imza atması bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 18:10 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 18:13
Kartal savunmaya duvar örecek! Beşiktaş Gabriel Paulista’nın partnerini buldu

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Süper Kupa'yı müzesine götürüp Süper Lig'de de 2'de 2 yapan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında da Lugano ile 3-3 berabere kalarak tur umudunu İstanbul'a taşımayı başardı. Ancak savunmada yaşanan zaaflar nedeniyle kalesini gole kaptmakta zorlanan Kartal, Gabriel Paulista'nın yanında görevlendireceği isim için girişimlere başladı. İşte detaylar...

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Geçen sezon elde ettiği Türkiye Kupası başarısıyla sevinse de ligde şampiyonluk mücadelesinden çok uzakta kalan Beşiktaş, bu sene zirvede yer alabilmek adına önemli bir operasyon başlattı. Başkan Hasan Arat'ın liderliğinde birçok isimle görüşüldü. Kulüplerin ikna edilmesi ve menajerlerin imza atması için yoğun mesai harcandı.

Rafa SilvaRafa Silva

YILDIZLAR KARTAL OLDU

Takıma ilk olarak Gabriel Paulista takviyesi yapıldı. Atletico Madrid ile anlaşmasını uzatmadıktan sonra serbest kalan Brezilyalı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Ardından Benfica'daki uzun süreli kariyerine nokta koyan Rafa Silva ile el sıkışıldı. 3. hamle ise Ciro Immobile ile geldi. Lazio'nun yıldızına imza attırabilmek adına adeta savaş verildi. Cher Ndour ile de kiralık hamlesi yapıldı ve orta saha ya takviye gerçekleştirildi.

Can Keleş Can Keleş

Yerli oyuncularda ise Fatih Karagümrük'ten Can Keleş ve Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'ya forma giydirildi.

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5 GOL ALARM HAREKETE GEÇİRDİ

Galatasaray'ı Süper Kupa'da 5-0 yenen Beşiktaş, ligde de Samsunspor'u da 2-0 yendi. Karadeniz temsilcisine fırsatlar veren Kartal, Antalyaspor ve Lugano maçlarında ise toplam 5 gol yedi. Bu durum hiç güven vermedi ve stoper takviyesini kaçınılmaz hale getirdi.

İLK HEDEF UDUOKHAI

Bu doğrultuda yönetim, daha önce de gündeme gelen ve İstanbul'a da getirdiği bilinen Felix Uduokhai'yi gündemine aldı. Yıldız futbolcu, Augsburg ile bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymedi. Kontratı da sezon sonunda tamamlanıyor. Bu sebeple de piyasa değerinden çok daha aşağı bir bedelle kadroya katılmaya çalışılıyor.

Diego CarlosDiego Carlos

DIEGO CARLOS DA LİSTEDE

Ancak transfer operasyonu sadece Nijerya asıllı Alman oyuncudan ibaret değil. 2020'den bu yana Augsburg'da oynayan Uduokhai'nin yanı sıra Aston Vİlla'nın yıldızı Diego Carlos da listede yer alan bir diğer yıldız.

Diego CarlosDiego Carlos

2022 yazında Sevilla'dan 31 milyon euroya transfer edilen 31 yaşındaki stoper de bu sezon henüz resmi maça çıkmadı. Ancak kadroda yer aldı. Geçen sene ise 38 karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yaparan 2539 dakika sahada kaldı.

Diego CarlosDiego Carlos

Carlos'un yüksek olarak değerlendirilen bonservisi nedeniyle öncelik satın alma opsiyonlu kiralama olacak. Giovanni van Bronckhorst ve yönetim hem maliyet hem de saha içinde takıma katabilecekleri özelinde iki futbolcuyu değerlendiriyor. İki isimden biri Kartal'ın yeni stoperi olabilir.

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