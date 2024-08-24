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Kaplanlar evinde kazanamadı! Hull City Millwall: 0-0 MAÇ SONUCU

İngiltere Championship takımlarından Hull City, evinde 3. hafta mücadelesinde Millwall ile karşılaştı. Turuncu siyahlılar sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak puanını 3'e yükseltti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 16:45 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 16:45
Kaplanlar evinde kazanamadı! Hull City Millwall: 0-0 MAÇ SONUCU

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Bu sezon hedefini Premier Lig'e yükselmek olarak belirleyen Hull City, üçüncü maçında da aradığı galibiyeti bulmayı başaramadı. Tim Walter'ın yönettiği turuncu siyahlı ekip, Millwall ile 0-0 berabere kaldı.

Abdülkadir ÖmürAbdülkadir Ömür

Abdülkadir Ömür'ün 10 numaralı formayı giydiği Hull City, Championship'in 3. haftasında Millwall'ı ağırladı. Karşılaşmada iki takım da eşitliği bozacak golü atamadı. Mücadele 0-0 sona erdi.

Milli futbolcu 58. dakikada yerini William Jarvis'e bıraktı. Hull City gelecek hafta Leeds United deplasmanına giderken Millwalle ise Sheffield Wednesday'ı konuk edecek.

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