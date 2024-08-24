Bu sezon hedefini Premier Lig'e yükselmek olarak belirleyen Hull City, üçüncü maçında da aradığı galibiyeti bulmayı başaramadı. Tim Walter'ın yönettiği turuncu siyahlı ekip, Millwall ile 0-0 berabere kaldı.
Bu sezon hedefini Premier Lig'e yükselmek olarak belirleyen Hull City, üçüncü maçında da aradığı galibiyeti bulmayı başaramadı. Tim Walter'ın yönettiği turuncu siyahlı ekip, Millwall ile 0-0 berabere kaldı.
Abdülkadir Ömür'ün 10 numaralı formayı giydiği Hull City, Championship'in 3. haftasında Millwall'ı ağırladı. Karşılaşmada iki takım da eşitliği bozacak golü atamadı. Mücadele 0-0 sona erdi.
Milli futbolcu 58. dakikada yerini William Jarvis'e bıraktı. Hull City gelecek hafta Leeds United deplasmanına giderken Millwalle ise Sheffield Wednesday'ı konuk edecek.