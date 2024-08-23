Alman hakem açıkladı! "Bu yüzden penaltı verdim"

Abdülkerim Bardakcı



"GOL OLMA İHTİMALİ VARDI"



Sarı-Kırmızılı oyuncuların son düdüğün ardından Siebert'e, "Nasıl olur da vücuttan sekerek ele çarpan topa penaltı verirsiniz? Dünyanın hiçbir yerinde buna penaltı çalınmaz" diye çıkıştığı ortaya çıktı. Siebert'in de Galatasaraylı oyunculara, "Çünkü o pozisyonda topun kaleye gitme ve gol olma ihtimali vardı. Bu yüzden bu pozisyon dünyanın her yerinde sarı kart ve penaltıdır" cevabını verdiği öğrenildi.