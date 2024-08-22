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UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi! Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları sonrası güncel puanlar... Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkemizi UEFA'nın organizasyonlarında temsil eden takımlarımızdan Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir play-off turu ilk maçında rövanş için avantajlı skor almak için sahaya çıktı. Ancak temsilcilerimizin hiç biri galibiyet elde edemeden Türkiye'ye döndü. Oynanan müsabakaların ardından ülke puanları da güncellendi. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 02:34 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 02:35
UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi! Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor ve Başakşehir’in maçları sonrası güncel puanlar... Türkiye kaçıncı sırada?

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Bu yıl büyük önemi olan ülke puanları sıralamasında ilk 10'a girebilmek turnuvalardaki akıbetimiz adına değer taşıyor. Takımlarımız da Avrupa arenasında en iyi sonuçları alabilmek adına gayret gösteriyor. Fenerbahçe'nin direkt gruplara kalmasından dolayı maç oynamadığı haftada Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gaalatasaray ve Trabzonspor sahaya çıktı.

Galatasaray Young Boys'a 3-2 yenildiGalatasaray Young Boys'a 3-2 yenildi

GALATASARAY MAĞLUP

Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi play off turunda Young Boys ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmesine rağmen sahadan 3--2 yenik ayrıldı.

Jonas SvenssonJonas Svensson

BEŞİKTAŞ FIRSAT TEPTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren Kartal ise Fenerbahçe'nin elediği Lugano ile karşılaştı. Siyah beyazlılar, 3-1 önde olduğu karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.

Stefan SavicStefan Savic

TRABZON YİNE GOLSÜZ

Bu sezon büyük umutlarla yeni bir sayfa açan Trabzonspor'un rakibi ise St. Gallen'di. İsviçre'de oynanan mücadelede Fırtına üst üste 4. kez rakibine gol atmayı başaramadı ancak tur için avantajı yakaladı.

Dmitrios PelkasDmitrios Pelkas

BAŞAKŞEHİR İSTANBUL'U BEKLİYOR

Bu hafta tüm takımlarımız gibi rakibini yenemeyen Başakşehir de İrlanda'da St. Patricks' Athletic FC ile kozlarını paylaştı. Turuncu lacivertliler de Trabzonspor ve Beşiktaş gibi tur konusunda önemli bir adım attı.

Türkiye'yi Avrupa kupalarında Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve trabzonspor temsil ediyorTürkiye'yi Avrupa kupalarında Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve trabzonspor temsil ediyor

Maçların ardından UEFA'nın ülke puanı sıralaması da güncellendi. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte yanıtı...

1-) İNGİLTERE: 89,160

2-) İTALYA: 79,160

3-) İSPANYA: 73,989

4-) ALMANYA: 71,660

5-) FRANSA: 58,93

6-) HOLLANDA: 54,556

7- PORTEKİZ: 49,916

8-) BELÇİKA: 43,600

9- ÇEK CUMHURİYETİ:36,050

10-TÜRKİYE:35,600

11-NORVEÇ: 31,250

12- İSRAİL: 28,750

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