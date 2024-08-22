UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi! Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor ve Başakşehir’in maçları sonrası güncel puanlar... Türkiye kaçıncı sırada?

Bu sezon büyük umutlarla yeni bir sayfa açan Trabzonspor'un rakibi ise St. Gallen'di. İsviçre'de oynanan mücadelede Fırtına üst üste 4. kez rakibine gol atmayı başaramadı ancak tur için avantajı yakaladı.

Dmitrios Pelkas

BAŞAKŞEHİR İSTANBUL'U BEKLİYOR

Bu hafta tüm takımlarımız gibi rakibini yenemeyen Başakşehir de İrlanda'da St. Patricks' Athletic FC ile kozlarını paylaştı. Turuncu lacivertliler de Trabzonspor ve Beşiktaş gibi tur konusunda önemli bir adım attı.