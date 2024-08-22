UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi! Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor ve Başakşehir’in maçları sonrası güncel puanlar... Türkiye kaçıncı sırada?

Bu yıl büyük önemi olan ülke puanları sıralamasında ilk 10'a girebilmek turnuvalardaki akıbetimiz adına değer taşıyor. Takımlarımız da Avrupa arenasında en iyi sonuçları alabilmek adına gayret gösteriyor. Fenerbahçe'nin direkt gruplara kalmasından dolayı maç oynamadığı haftada Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gaalatasaray ve Trabzonspor sahaya çıktı.
Galatasaray Young Boys'a 3-2 yenildi
GALATASARAY MAĞLUP
Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi play off turunda Young Boys ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmesine rağmen sahadan 3--2 yenik ayrıldı.
Jonas Svensson
BEŞİKTAŞ FIRSAT TEPTİ
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren Kartal ise Fenerbahçe'nin elediği Lugano ile karşılaştı. Siyah beyazlılar, 3-1 önde olduğu karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.