Elias Jelert ELAS JELERT SAĞ BEKE Galatasaray'ın Young Boys ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Elias Jelert formayı aldı. 9 milyon euroya ödenerek kadroya dahil edilen Danimarkalı futbolcu ilk kez 11'de oynadı. 21 yaşındaki Konyaspor karşısında 6 dakika süre bulabilmişti.

Galatasaray'ın Young Boys maçı kadrosunda Konyaspor randevusundan 2 farklı isim vardı SON MAÇTAN 2 DEĞİŞİKLİK UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşoya geldi. Sarı kırmızılıların son oynadığı Konyaspor mücadelesinden 2 isim Okan Buruk tarafından değiştirildi. Leo Dubouis'in yerine Elias Jelert ilk kez 11'de görevlendirildi. Son karşılaşmada hasta olan Köhn de görev yerine döndü.

Okan Buruk Young Boys maçını tribünden takip etti OKAN BURUK VE KAAN AYHAN CEZALI Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sparta Prag maçının ardından aldığı 2 maçlık cezadan dolayı bu karşılaşmayı tribünden izlemek zorunda kaldı. Buruk, İstanbul'daki rövanşı da yine tribünden takip edecek.Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu Kaan Ayhan da aynı maçta gördüğü kırmızı karttan dolayı bu maçın kadrosunda yer almadı. Öte yandan sakatlığı süren Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez de bu müsabakada kadroda bulunmadı.

Dries Mertens İKİNCİ YARIDA İKİ DEĞİŞİKLİK Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı maçın ikinci yarısında İrfan Saraloğlu, iki değişiklikle başladı. Deneyimli antrenör, sakatlık geçiren Fernando Muslera'nın yerine Günay Güvenç'i oyuna almak zorunda kaldı. Hakim Ziyech de Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray'ın en az 2 farklı kazanması gerekiyor GALATASARAY NASIL TUR ATLAR? Karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'lik beraberliği yakalayan Galatasaray, yediği üçüncü gol sonrasında büyük bir avantaj kaybetti. Sarı kırmızılı ekibe beraberlik halinde 1 farklı galibiyet yetiyordu. Ancak 3-2 sonrasında en az 2 farklı galibiyet gerekiyor. 1 farkta ise uzatmalara gidecek. İsviçre ekibine ise galibiyet ve beraberlik yetecek.