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Kaderimiz İstanbul'da belli olacak! Galatasaray Young Boys'a İsviçre'de 3-2 yenildi

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaştı. 3 ve 46. dakikalarda Joel Monteiro ağları havalandırdı. Ama Cimbom pes etmedi. Michy Batshuayi 5 dakikada attığı turu bize doğru getirdi. Bu kez de 86'da Ugrinic İsviçre temsilcisini penaltıdan öne geçirdi. Karşılaşma 3-2 sona erdi. İşte Young Boys - Galatasaray maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 20:47 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 00:31
Kaderimiz İstanbul’da belli olacak! Galatasaray Young Boys’a İsviçre’de 3-2 yenildi

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Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak isteyen Galatasaray, play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaştı. Joel Monteiro'nun iki golüne engel olamayan Aslan, Batshuayi'nin 67 ve 72. dakikadaki sayılarıyla tura tutundu. 2-2'den sonra Ugrinic karşılaşmayı yeniden İsviçre temsilcisinin lehine çevirdi. 3-2 sona eren Young Boys - Galatasaray maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

Michy Batshuayi, Galatasaray için 5 dakikada 2 kez ağları havalandırdıMichy Batshuayi, Galatasaray için 5 dakikada 2 kez ağları havalandırdı

GOLLER VE POZİSYONLAR

3' Joel Monteiro karşılaşmanın hemen başında takımını 1-0 öne geçirdi.

12' Gabriel Sara'nın ortasına hareketlenen Icardi gole çok yaklaştı.


46' Young Boys, Monteiro ile bir gol daha buldu.


47' Hakim Ziyech müsait pozisyonda kalecinin üstüne vurdu.


67' GOOOOOOOL Michy Batshuayi topla buluştuğu ilk anda fileleri havalandırdı ve farkı 1'e indirdi


72' GOOOOOOOOOL! Yine Michy yine Batshuayi... Skoru dengeledik

86' Young Boys, Ugrinic'in penaltıdan attığı golle yeniden önde.

Barış Alper YılmazBarış Alper Yılmaz

BARIŞ ALPER YILMAZ İLK 11'DE

Maç öncesinde bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın kadroda olup olmayacağı merak ediliyordu. Milli futbolcu özel uçakla İsviçre'ye giderek karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Elias JelertElias Jelert

ELAS JELERT SAĞ BEKE

Galatasaray'ın Young Boys ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Elias Jelert formayı aldı. 9 milyon euroya ödenerek kadroya dahil edilen Danimarkalı futbolcu ilk kez 11'de oynadı. 21 yaşındaki Konyaspor karşısında 6 dakika süre bulabilmişti.

Galatasaray'ın Young Boys maçı kadrosunda Konyaspor randevusundan 2 farklı isim vardıGalatasaray'ın Young Boys maçı kadrosunda Konyaspor randevusundan 2 farklı isim vardı

SON MAÇTAN 2 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşoya geldi. Sarı kırmızılıların son oynadığı Konyaspor mücadelesinden 2 isim Okan Buruk tarafından değiştirildi. Leo Dubouis'in yerine Elias Jelert ilk kez 11'de görevlendirildi. Son karşılaşmada hasta olan Köhn de görev yerine döndü.

Okan Buruk Young Boys maçını tribünden takip ettiOkan Buruk Young Boys maçını tribünden takip etti

OKAN BURUK VE KAAN AYHAN CEZALI

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sparta Prag maçının ardından aldığı 2 maçlık cezadan dolayı bu karşılaşmayı tribünden izlemek zorunda kaldı. Buruk, İstanbul'daki rövanşı da yine tribünden takip edecek.Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu Kaan Ayhan da aynı maçta gördüğü kırmızı karttan dolayı bu maçın kadrosunda yer almadı. Öte yandan sakatlığı süren Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez de bu müsabakada kadroda bulunmadı.

Dries MertensDries Mertens

İKİNCİ YARIDA İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı maçın ikinci yarısında İrfan Saraloğlu, iki değişiklikle başladı. Deneyimli antrenör, sakatlık geçiren Fernando Muslera'nın yerine Günay Güvenç'i oyuna almak zorunda kaldı. Hakim Ziyech de Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray'ın en az 2 farklı kazanması gerekiyorGalatasaray'ın en az 2 farklı kazanması gerekiyor

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'lik beraberliği yakalayan Galatasaray, yediği üçüncü gol sonrasında büyük bir avantaj kaybetti. Sarı kırmızılı ekibe beraberlik halinde 1 farklı galibiyet yetiyordu. Ancak 3-2 sonrasında en az 2 farklı galibiyet gerekiyor. 1 farkta ise uzatmalara gidecek. İsviçre ekibine ise galibiyet ve beraberlik yetecek.

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