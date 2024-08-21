Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak isteyen Galatasaray, play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaştı. Joel Monteiro'nun iki golüne engel olamayan Aslan, Batshuayi'nin 67 ve 72. dakikadaki sayılarıyla tura tutundu. 2-2'den sonra Ugrinic karşılaşmayı yeniden İsviçre temsilcisinin lehine çevirdi. 3-2 sona eren Young Boys - Galatasaray maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...
Michy Batshuayi, Galatasaray için 5 dakikada 2 kez ağları havalandırdı
GOLLER VE POZİSYONLAR
3' Joel Monteiro karşılaşmanın hemen başında takımını 1-0 öne geçirdi.
12' Gabriel Sara'nın ortasına hareketlenen Icardi gole çok yaklaştı.
46' Young Boys, Monteiro ile bir gol daha buldu.
47' Hakim Ziyech müsait pozisyonda kalecinin üstüne vurdu.
67' GOOOOOOOL Michy Batshuayi topla buluştuğu ilk anda fileleri havalandırdı ve farkı 1'e indirdi
72' GOOOOOOOOOL! Yine Michy yine Batshuayi... Skoru dengeledik
86' Young Boys, Ugrinic'in penaltıdan attığı golle yeniden önde.
Barış Alper Yılmaz
BARIŞ ALPER YILMAZ İLK 11'DE
Maç öncesinde bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın kadroda olup olmayacağı merak ediliyordu. Milli futbolcu özel uçakla İsviçre'ye giderek karşılaşmaya ilk 11'de başladı.