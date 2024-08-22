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Beşiktaş Jackson Muleka'nın transferini KAP'a bildirdi!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Jackson Muleka ile yollar ayrıldı. Siyah beyazlılar, golcü oyuncunun transfer olduğunu TFF'nin ardından KAP'a da bildirdi. bildirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 15:08 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 19:13
Beşiktaş Jackson Muleka’nın transferini KAP’a bildirdi!

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Beşiktaş'ın Kongolu yıldızı Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al Kholood ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da ayrılarak Riyad'a gitti.

Suudi Arabistan ekibi Muleka'yı kiralık olarak kadrosuna katacak. Beşiktaş 1 milyon Euro kiralama bedeli alacak. Satın alma opsiyonu ise 1.5 milyon Euro.

Transfer TFF'ye bildirildi.Transfer TFF'ye bildirildi.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan'a transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Beşiktaşlı futbolcu Al-Kholood'a transfer oldu!

Jackson MulekaJackson Muleka

KAP'A DA BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Kongolu forvetin Suudi Arabsitan ekiplerinden Al Kholood'a bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan'dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur. Jackson Muleka'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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