Beşiktaş Jackson Muleka’nın transferini KAP’a bildirdi!

Beşiktaşlı futbolcu Al-Kholood'a transfer oldu!

Transfer TFF'ye bildirildi. TFF'YE BİLDİRİLDİ Beşiktaş , Jackson Muleka 'nın Suudi Arabistan 'a transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Jackson Muleka

KAP'A DA BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Kongolu forvetin Suudi Arabsitan ekiplerinden Al Kholood'a bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan'dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur. Jackson Muleka'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.