Beşiktaş Jackson Muleka’nın transferini KAP’a bildirdi!

Suudi Arabistan ekibi Muleka'yı kiralık olarak kadrosuna katacak. Beşiktaş 1 milyon Euro kiralama bedeli alacak. Satın alma opsiyonu ise 1.5 milyon Euro.
TFF'YE BİLDİRİLDİ
Beşiktaş, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan'a transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
KAP'A DA BİLDİRİLDİ
Beşiktaş, Kongolu forvetin Suudi Arabsitan ekiplerinden Al Kholood'a bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan'dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur. Jackson Muleka'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.