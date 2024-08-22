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Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam edecek. Avrupa'da mücadele eden Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maç oymayacağı haftada hakemler belli oldu. Buna göre Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Turgut Doman düdük çalacak.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 11:24 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 11:25
Süper Lig’de 3. haftanın hakemleri açıklandı!

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Ligde 3. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi.

Beşiktaş, ligde haftayı bay geçecek.

Rizespor - Fenerbahçe maçında Turgut Doman düdük çalacak.Rizespor - Fenerbahçe maçında Turgut Doman düdük çalacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 3. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

Corendon Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Meteoğlu

Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor: Zorbay Küçük

Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Turgut Doman

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