Süper Lig’de 3. haftanın hakemleri açıklandı!

Ligde 3. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi.

Beşiktaş, ligde haftayı bay geçecek.