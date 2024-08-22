Süper Lig’de 3. haftanın hakemleri açıklandı!

Ligde 3. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.
Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi.
Beşiktaş, ligde haftayı bay geçecek.
Rizespor - Fenerbahçe maçında Turgut Doman düdük çalacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 3. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:
Corendon Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Meteoğlu
Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor: Zorbay Küçük
Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay
Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Turgut Doman