Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev çalım! Jose Mourinho bizzat istedi

Yönetim, İngiliz kulübünün 35 milyon euroluk teklifini net olarak istiyor. Ada kulübü Fenerbahçe'nin şartını kabul ettiği an Ferdi Kadıoğlu resmi imzayı atacak.

MOURINHO STOPER İSTEDİ Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olmasının ardından gözler sol bek transferine çevrilmişti. Ancak teknik direktör Jose Mourinho sürpriz bir şekilde yönetimden stoper takviyesi istedi.

Sol bek bölgesinde Jayden Oosterwolde'yi kullanmak isteyen Portekizli teknik adam, Çağlar Söyüncü'nün yanına kaliteli bir ismin katılması için talimat verdi.

BEŞİKTAŞ'A ÇALIM Fenerbahçe'nin bu doğrultuda gündemine aldığı yıldız da belli oldu. Kanarya, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Hermoso için devreye girdi.