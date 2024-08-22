Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev çalım! Jose Mourinho bizzat istedi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 3. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler sahadan galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe oturmanın hesaplarını yapıyor.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 3. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler sahadan galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe oturmanın hesaplarını yapıyor.
Bir yandan zorlu deplasman için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan transfer görüşmelerine de devam ediyor.
FERDİ KADIOĞLU GÜNDEMDE
Kanarya'da gündemin bir numaralı konusu Ferdi Kadıoğlu transferi. Brighton ile anlaşan milli futbolcu Fenerbahçe'den transfere onay verilmesini talep etmişti.
Yönetim, İngiliz kulübünün 35 milyon euroluk teklifini net olarak istiyor. Ada kulübü Fenerbahçe'nin şartını kabul ettiği an Ferdi Kadıoğlu resmi imzayı atacak.
MOURINHO STOPER İSTEDİ
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olmasının ardından gözler sol bek transferine çevrilmişti. Ancak teknik direktör Jose Mourinho sürpriz bir şekilde yönetimden stoper takviyesi istedi.
Sol bek bölgesinde Jayden Oosterwolde'yi kullanmak isteyen Portekizli teknik adam, Çağlar Söyüncü'nün yanına kaliteli bir ismin katılması için talimat verdi.
BEŞİKTAŞ'A ÇALIM
Fenerbahçe'nin bu doğrultuda gündemine aldığı yıldız da belli oldu. Kanarya, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Hermoso için devreye girdi.
Piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen başarılı oyuncu, kulüp kariyerinde 249 maçta stoper, 53 maçta sol bek olarak oynadı.