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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Jose Mourinho bizzat istedi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden sarı lacivertlilerde gündeme flaş bir isim geldi. Kanarya, Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için girişimlere başladı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 12:07 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 12:21
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev çalım! Jose Mourinho bizzat istedi

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 3. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler sahadan galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe oturmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev çalım: Jose Mourinho bizzat istedi! Mario Hermoso bombası

Bir yandan zorlu deplasman için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan transfer görüşmelerine de devam ediyor.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev çalım: Jose Mourinho bizzat istedi! Mario Hermoso bombası

FERDİ KADIOĞLU GÜNDEMDE

Kanarya'da gündemin bir numaralı konusu Ferdi Kadıoğlu transferi. Brighton ile anlaşan milli futbolcu Fenerbahçe'den transfere onay verilmesini talep etmişti.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev çalım: Jose Mourinho bizzat istedi! Mario Hermoso bombası

Yönetim, İngiliz kulübünün 35 milyon euroluk teklifini net olarak istiyor. Ada kulübü Fenerbahçe'nin şartını kabul ettiği an Ferdi Kadıoğlu resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev çalım: Jose Mourinho bizzat istedi! Mario Hermoso bombası

MOURINHO STOPER İSTEDİ

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olmasının ardından gözler sol bek transferine çevrilmişti. Ancak teknik direktör Jose Mourinho sürpriz bir şekilde yönetimden stoper takviyesi istedi.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev çalım: Jose Mourinho bizzat istedi! Mario Hermoso bombası

Sol bek bölgesinde Jayden Oosterwolde'yi kullanmak isteyen Portekizli teknik adam, Çağlar Söyüncü'nün yanına kaliteli bir ismin katılması için talimat verdi.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev çalım: Jose Mourinho bizzat istedi! Mario Hermoso bombası

BEŞİKTAŞ'A ÇALIM

Fenerbahçe'nin bu doğrultuda gündemine aldığı yıldız da belli oldu. Kanarya, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Hermoso için devreye girdi.

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev çalım: Jose Mourinho bizzat istedi! Mario Hermoso bombası

Piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen başarılı oyuncu, kulüp kariyerinde 249 maçta stoper, 53 maçta sol bek olarak oynadı.

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Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev çalım: Jose Mourinho bizzat istedi! Mario Hermoso bombası

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