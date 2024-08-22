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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Atletico'ya teklif yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Young Boys maçının ardından girişimlerine hız veren sarı kırmızılılar, yıldız isim için Atletico Madrid'e teklifini sundu. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 11:17 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 11:17
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Atletico’ya teklif yapıldı

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ve turu rövanşa bıraktı.

Galatasaray’dan Javier Galan hamlesi! Atletico Madrid’e ilk teklif yapıldı

2-0 geri düştüğümüz maçta ikinci yarı oyuna dahil olan Michy Batshuayi, 6 dakikada attığı 2 golle skoru eşitledi. Ancak son dakikalara doğru penaltı golüyle ev sahibi ekip maçı galip tamamladı.

Galatasaray’dan Javier Galan hamlesi! Atletico Madrid’e ilk teklif yapıldı

MUSLERA VE ABDÜLKERİM'E ELEŞTİRİ

Galatasaray'da Young Boys karşısında Muslera ve Abdülkerim Bardakcı'nın gösterdiği performanslar eleştiri konusu oldu.

Galatasaray’dan Javier Galan hamlesi! Atletico Madrid’e ilk teklif yapıldı

Yenilen ilk golde hatası olan Muslera, sakatlığından dolayı ikinci yarıda yerini Günay'a bıraktı. Kötü günlerinden birinde olan Abdülkerim Bardakcı da penaltıya sebep olmasının ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray’dan Javier Galan hamlesi! Atletico Madrid’e ilk teklif yapıldı

KÖHN TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray'da son dönemde performansıyla eleştirilen ve teknik heyetin de memnun olmadığı Derrick Köhn taraftarın tepkisini çekti. Alman futbolcu, yenilen ilk golde bölgesini boş bırakması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Galatasaray’dan Javier Galan hamlesi! Atletico Madrid’e ilk teklif yapıldı

TRANSFER SÜRPRİZİ

Hafta sonu oynayacağı Gaziantep maçı ertelenen Galatasaray, gözünü transfer çalışmalarına çevirdi. Derrick Köhn yerine bir sol bek isteyen Aslan, sürpriz bir isme kancayı taktı.

Galatasaray’dan Javier Galan hamlesi! Atletico Madrid’e ilk teklif yapıldı

HEDEFTE GALAN VAR

Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Javier Galan'ı gündemine aldı. 29 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de ayrılmasına onay verdiği Galan için Galatasaray 1 yıllık kiralama teklifi sundu.

Galatasaray’dan Javier Galan hamlesi! Atletico Madrid’e ilk teklif yapıldı

İspanyol futbolcunun da Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı kaydedildi. Galan'ın Atletico Madrid ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray’dan Javier Galan hamlesi! Atletico Madrid’e ilk teklif yapıldı

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