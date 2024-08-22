Galatasaray’dan sürpriz transfer! Atletico’ya teklif yapıldı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ve turu rövanşa bıraktı.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ve turu rövanşa bıraktı.
2-0 geri düştüğümüz maçta ikinci yarı oyuna dahil olan Michy Batshuayi, 6 dakikada attığı 2 golle skoru eşitledi. Ancak son dakikalara doğru penaltı golüyle ev sahibi ekip maçı galip tamamladı.
MUSLERA VE ABDÜLKERİM'E ELEŞTİRİ
Galatasaray'da Young Boys karşısında Muslera ve Abdülkerim Bardakcı'nın gösterdiği performanslar eleştiri konusu oldu.
Yenilen ilk golde hatası olan Muslera, sakatlığından dolayı ikinci yarıda yerini Günay'a bıraktı. Kötü günlerinden birinde olan Abdülkerim Bardakcı da penaltıya sebep olmasının ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
KÖHN TEPKİ ÇEKTİ
Galatasaray'da son dönemde performansıyla eleştirilen ve teknik heyetin de memnun olmadığı Derrick Köhn taraftarın tepkisini çekti. Alman futbolcu, yenilen ilk golde bölgesini boş bırakması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.
TRANSFER SÜRPRİZİ
Hafta sonu oynayacağı Gaziantep maçı ertelenen Galatasaray, gözünü transfer çalışmalarına çevirdi. Derrick Köhn yerine bir sol bek isteyen Aslan, sürpriz bir isme kancayı taktı.
HEDEFTE GALAN VAR
Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Javier Galan'ı gündemine aldı. 29 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de ayrılmasına onay verdiği Galan için Galatasaray 1 yıllık kiralama teklifi sundu.
İspanyol futbolcunun da Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı kaydedildi. Galan'ın Atletico Madrid ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.