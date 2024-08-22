Galatasaray’dan sürpriz transfer! Atletico’ya teklif yapıldı

Yenilen ilk golde hatası olan Muslera, sakatlığından dolayı ikinci yarıda yerini Günay'a bıraktı. Kötü günlerinden birinde olan Abdülkerim Bardakcı da penaltıya sebep olmasının ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

KÖHN TEPKİ ÇEKTİ Galatasaray'da son dönemde performansıyla eleştirilen ve teknik heyetin de memnun olmadığı Derrick Köhn taraftarın tepkisini çekti. Alman futbolcu, yenilen ilk golde bölgesini boş bırakması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

TRANSFER SÜRPRİZİ Hafta sonu oynayacağı Gaziantep maçı ertelenen Galatasaray, gözünü transfer çalışmalarına çevirdi. Derrick Köhn yerine bir sol bek isteyen Aslan, sürpriz bir isme kancayı taktı.

HEDEFTE GALAN VAR Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Javier Galan'ı gündemine aldı. 29 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de ayrılmasına onay verdiği Galan için Galatasaray 1 yıllık kiralama teklifi sundu.

İspanyol futbolcunun da Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı kaydedildi. Galan'ın Atletico Madrid ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.