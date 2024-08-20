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İşte Galatasaray'ın yeni sol beki! Derrick Köhn yerine gelecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar Derrick Köhn ile yollarını ayırıp bir sol bek takviyesi yapmak istiyordu. Aslan, aradığı ismi Premier Lig'de buldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 09:59 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 09:59
İşte Galatasaray’ın yeni sol beki! Derrick Köhn yerine gelecek

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

İşte Galatasaray’ın yeni sol beki! Derrick Köhn yerine gelecek

Sarı kırmızılılar avantajlı skor almak için İsviçre'den galibiyetle dönmek istiyor.

İşte Galatasaray’ın yeni sol beki! Derrick Köhn yerine gelecek

Diğer yandan Cimbom'da transfer hareketliği başladı.

İşte Galatasaray’ın yeni sol beki! Derrick Köhn yerine gelecek

Galatasaray'ın transfer düşündüğü sol bek bölgesinde Derrick Köhn'ün ayrılığı bekleniyordu.

İşte Galatasaray’ın yeni sol beki! Derrick Köhn yerine gelecek

Spartak Moskova'ya transferi gerçekleşmeyen 25 yaşındaki oyuncu için başka kulüplerle de temas halinde olan sarı-kırmızılılar, Köhn'ün yerine getireceği ismi İngiltere'de buldu.

İşte Galatasaray’ın yeni sol beki! Derrick Köhn yerine gelecek

Galatasaray'ın kısa süre önce resmi teklif yaptığı Lucas Digne ile temaslarının sürdürdüğü öğrenildi.

İşte Galatasaray’ın yeni sol beki! Derrick Köhn yerine gelecek

Aston Villa forması giyen 31 yaşındaki Fransız oyuncu, Okan Buruk'un sol bek adayları arasında üst sıralarda yer alıyor.

İşte Galatasaray’ın yeni sol beki! Derrick Köhn yerine gelecek

İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Digne'yi kiralamak isteyen Aslan, Köhn'ün satışının gerçekleşmesinin ardından yeni bir teklif daha sunacak.

İşte Galatasaray’ın yeni sol beki! Derrick Köhn yerine gelecek

2022'den bu yana Aston Villa'da forma giyen yıldız sol bek, geçen sezon Premier Lig'de 33 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

İşte Galatasaray’ın yeni sol beki! Derrick Köhn yerine gelecek

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