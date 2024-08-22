BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇ SONUCU: 3-3 🔴⚪⚫ BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında FC Lugano ile 3-3 berabere kalarak turu İstanbul'a bırakmış oldu. İsviçre'deki maçta beklenen galibiyeti alamayan temsilcimiz, rövanş mücadelesinde zafer arayacak. Eğer Beşiktaş rövanşta galip gelirse, gruplara kalacak. Beraberlik durumunda tur uzatmalara gidecek, yenilgi halinde ise Lugano gruplara yükselecek. Rövanş maçı öncesinde tüm gözler Tüpraş Stadyumu'nda olacak.