BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇ SONUCU: 3-3 🔴⚪⚫ BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇ ÖZETİ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçında İsviçre'nin FC Lugano takımıyla karşılaştı. Yoğun mücadeleye sahne olan maçta, siyah-beyazlılar 3-3'lük skorla berabere kalarak avantajı İstanbul'a taşıdı. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için haftaya oynanacak rövanş maçında galip gelmek zorunda. Rövanş mücadelesi, Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak ve temsilcimizin gruplara yükselme şansı bu maçta netleşecek.
Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında FC Lugano ile 3-3 berabere kalarak turu İstanbul'a bırakmış oldu. İsviçre'deki maçta beklenen galibiyeti alamayan temsilcimiz, rövanş mücadelesinde zafer arayacak. Eğer Beşiktaş rövanşta galip gelirse, gruplara kalacak. Beraberlik durumunda tur uzatmalara gidecek, yenilgi halinde ise Lugano gruplara yükselecek. Rövanş maçı öncesinde tüm gözler Tüpraş Stadyumu'nda olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada Lugano gole yaklaştı. Sağdan gelen ortada Aliseda arka direkte topa vurdu. Kaleci Mert Günok'u geçen meşin yuvarlağın kaleye girmesine Paulista izin vermedi.
21. dakikada Steffen'in ceza sahası önünden savunmanın arasından attığı topla buluşan Vladi'nin şutunda, kaleci Mert Günok topun sahibi oldu.
Aynı dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Paulista'nın savunmadan gönderdiği uzun topla ceza sahasının sol çaprazında buluşan Gedson Fernandes, ceza sahasına girerek çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
34. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Mahmoud'un ceza sahası sağ çaprazına attığı topu Zanotti tek pasta ön direğe gönderdi. Altıpasın sağ çaprazına koşu yapan Bislimi, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
47' Sarı Kart - Ousmane Doumbia
52' GOLLL! Gedson skoru 2-1 yaptı. Rafa Silva'nın ceza sahası içine attığı mükemmel pasta ceza sahasının sağından Gedson golü buluyor.
54' GOLLL! Al-Musrati skoru 3-1'e taşıyan golü attı. Masuaku sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Al Musrati'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti.
57' GOL! Stefen farkı yeniden bire indiren golü attı. Ceza sahasının sağındaki boşluktan faydalanan Lugano'da Renato Steffen'in plasesiyle golü buluyor.
58' Cher Ndour - Jean Onana
62'Shkelqim Vladi - Kacper Przybylko
62'Ousmane Doumbia - Anto Grgic
63' GOL! Paulista'nın kendi kalesine attığı golle Lugano skoru 3-3 yaptı. Lugano'nun sağ kanattan ceza sahası içine attığı pası Paulista ters bir vuruşla kendi kalesine yolluyor.
71' Ciro Immobile - Mustafa Hekimoğlu
71' Milot Rashica - Ernest Muci
71' Ignacio Aliseda - Hicham Mahou
76' Sarı Kart - Milton Valenzuela
84' Sarı Kart - Jean Onana
85' Uran Bislimi - Mattia Bottani
85' Mohamed Belhadj Mahmoud - Daniel Dos Santos
90' Muci'nin ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.
90'+5' Maçın sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.
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