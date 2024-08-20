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Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu! Aboubakar sürprizi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play off turunda Lugano ile karşılaşacak. Temsilcimizin Lugano maçları için UEFA'ya bildirdiği liste de açıklandı. Buna göre takımdan ayrılması beklenen Aboubakar listede yer alırken, Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain kadroda yer almadı.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 12:50 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 12:51
Beşiktaş’ın UEFA kadrosu belli oldu! Aboubakar sürprizi

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

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Siyah-beyazlılarda Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain kadroda yer almadı. Takımdan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'ın kadroda yer alması dikkat çekti.

Vincent AboubakarVincent Aboubakar

Beşiktaş'ın UEFA kadrosu şu şekilde;

Ersin Destanoğlu, Mert Günok

Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Baktiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu.

Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Al-Musrati, Cher Ndor, Can Keleş, Gedson Fernandes.

Hücum: Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka.

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