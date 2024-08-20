Beşiktaş’ın UEFA kadrosu belli oldu! Aboubakar sürprizi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Siyah-beyazlılarda Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain kadroda yer almadı. Takımdan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'ın kadroda yer alması dikkat çekti.
Beşiktaş'ın UEFA kadrosu şu şekilde;
Ersin Destanoğlu, Mert Günok
Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Baktiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu.
Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Al-Musrati, Cher Ndor, Can Keleş, Gedson Fernandes.
Hücum: Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka.