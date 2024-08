Dursun Özbek’ten Ali Koç açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek



"SEZON BAŞINDA BUNLAR NORMAL"



Ligin henüz başında olduklarını ve her geçen gün takımın performansının arttığını dile getiren Özbek, "Sezon başında bunlar normal. Sezon daha yeni başladı. Ama performansımız her hafta artıyor. Dolayısıyla ligin ortalarına doğru Galatasaray performansını yükselterek devam edecek. Daha güzel bir futbol seyrettirmek amacımız. Bunun için teknik kadromuz, çalışanlarımız, futbolcularımız özellikle son derece güzel bir havamız var şu an takımın içinde. Transferlerden son derece memnunuz. Teknik ekibim son derece memnun. Bundan sonra artık takımın birbirine alışması… Zaten şampiyon kadroyu koruyoruz. O yüzden önümüzdeki günlerde performansı çok daha yukarı çıkmış bir Galatasaray izleyeceğiz. Sezon başında en tepeye ulaşmak mümkün değil. Ama çalışmalarımız Galatasaray'ın performansını yükseltmek yönünde" ifadelerini kullandı.



"BENİM GÖREVİM SAHA İÇİNDE DEĞİL"



Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında düşünceleri sorulan Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:



"Keşke olmasaydı. Tabii Türk futbolunun böyle kaotik bir ortama sürüklenmesi kabul edilebilir değil. Açıklamamızda da ifade ettik. İnşallah bu bize bir ders olur. Artık inşallah futbolun iki takım arasında sahada oynanmasını sağlarız. Burada herkese görev düşüyor, bütün takımlara. Ben bu itidali defalarca söyledim. Biraz dikkatli olmakta fayda var çünkü iş başka bir boyuta evriliyor."