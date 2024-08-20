Fenerbahçe’den orta sahaya çifte dünya yıldızı! Jose Mourinho’nun yüzü gülecek

Kadrosunu iki orta saha ile güçlendirmek isteyen Kanarya'da ayrılıklar da yaşanıyor.

Bu doğrultuda ilk olarak Miguel Crespo ile vedalaşıldı. Portekizli oyuncu Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin Crespo'nun ardından kısa süre içerisinde Miha Zajc ile de yollarını ayırması bekleniyor.

"EN İYİSİNİ ALACAĞIZ" Geçtiğimiz günlerde orta saha transferi ile ilgili konuşan Fenerbahça Asbaşkanı Acun Ilıcalı, taraftara müjde verdi.