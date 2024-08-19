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Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

Beşiktaş'ta saha içinde işler yolunda giderken, gözler yeniden transfere çevrilmiş durumda. Savunma hattına bek ve stoper takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılar, bir çok yıldızla da yollarını ayırma kararı aldı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 5 isimle daha vedalaşılmasını istedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 17:02 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 17:02
Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Siyah beyazlılar, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor'u mağlup etti.

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

Henüz maçın ilk saniyelerinde geri düşen Beşiktaş, daha sonra maçı çevirmeyi bildi ve sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

IMMOBILE SÜPER LİG'DE DE ATTI

Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında iki golle yıldızlaşan Ciro Immobile, Samsunspor maçını boş geçmişti.

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

İtalyan yıldız, Antalyaspor karşısında takımının ilk iki golünü kaydederek geri dönüşün mimarlarından oldu.

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

RAFA SILVA DURDURULAMIYOR

Süper Kupa maçında Galatasaray'a karşı golünü atan Rafa Silva, Süper Lig'de de durdurulamıyor.

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

Samsunspor deplasmanında takımını öne geçiren golü kaydeden Rafa, Antalyaspor karşısında da ağları sarsmayı başardı.

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

SEMİH KILIÇSOY PARLIYOR

Beşiktaş'ta geride kalan sezonun yıldızlarından olan Semih Kılıçsoy da parlamaya devam ediyor.

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

Samsunspor maçında Rafa Silva'ya harika bir asist yapan genç yıldız, Antalyaspor maçında da 2 asistle yıldızlaştı ve şimdiden 3 gol pasına ulaştı.

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

EMİRHAN HAKEME TAKILDI

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Emirhan Topçu, maça sürpriz bir şekilde sol bek olarak başladı.

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

Emirhan, karşılaşmada iki kez fileleri havalandırsa da biri faul biri ise ofsayt olmak üzere goller geçersiz sayıldı.

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

LİDERLİĞE DEVAM

Ligin ilk haftasında çift farklı galip gelen tek takım olan Beşiktaş, bu istatistiği Antalyaspor karşısında da sürdürdü.

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

Siyah beyazlılar Akdeniz ekibini de 4-2 mağlup ederken ilk iki haftayı lider tamamlamış oldu.

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

SIRADAKİ MAÇLAR LUGANO İLE

Beşiktaş'ta gözler Antalyaspor maçının ardından Lugano ile oynanancak UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarında çevrildi.

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

Geçtiğimiz sezon Konferans Ligi gruplarında 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan siyah beyazlılar, İsviçre temsilcisi ile Avrupa Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek.

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

TRANSFER ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ta saha içinde işler yolunda giderken, gözler yeniden transfere çevrilmiş durumda.

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

Savunma hattına bek ve stoper takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılar, bir çok yıldızla da yollarını ayırma kararı aldı.

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

5 VEDA BİRDEN

Süper Lig'de 2'de 2 yaparak 6 puanla başlayan Beşiktaş'ta sezonun kadro planlaması çalışmaları sürüyor. Birçok oyuncuyla vedalaşan Beşiktaş'ta 5 futbolcunun daha bileti kesildi.

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

Giovanni Van Bronckhorst'un gözden çıkardığı 5 futbolcu şöyle:


Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

Aboubakar, Tayyip Talha, Demir Ege, Zaynutdinov ve Muleka.

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

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