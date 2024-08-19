Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Siyah beyazlılar, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor'u mağlup etti.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Siyah beyazlılar, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor'u mağlup etti.
Henüz maçın ilk saniyelerinde geri düşen Beşiktaş, daha sonra maçı çevirmeyi bildi ve sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.
IMMOBILE SÜPER LİG'DE DE ATTI
Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında iki golle yıldızlaşan Ciro Immobile, Samsunspor maçını boş geçmişti.
İtalyan yıldız, Antalyaspor karşısında takımının ilk iki golünü kaydederek geri dönüşün mimarlarından oldu.
RAFA SILVA DURDURULAMIYOR
Süper Kupa maçında Galatasaray'a karşı golünü atan Rafa Silva, Süper Lig'de de durdurulamıyor.
Samsunspor deplasmanında takımını öne geçiren golü kaydeden Rafa, Antalyaspor karşısında da ağları sarsmayı başardı.
SEMİH KILIÇSOY PARLIYOR
Beşiktaş'ta geride kalan sezonun yıldızlarından olan Semih Kılıçsoy da parlamaya devam ediyor.
Samsunspor maçında Rafa Silva'ya harika bir asist yapan genç yıldız, Antalyaspor maçında da 2 asistle yıldızlaştı ve şimdiden 3 gol pasına ulaştı.
EMİRHAN HAKEME TAKILDI
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Emirhan Topçu, maça sürpriz bir şekilde sol bek olarak başladı.
Emirhan, karşılaşmada iki kez fileleri havalandırsa da biri faul biri ise ofsayt olmak üzere goller geçersiz sayıldı.
LİDERLİĞE DEVAM
Ligin ilk haftasında çift farklı galip gelen tek takım olan Beşiktaş, bu istatistiği Antalyaspor karşısında da sürdürdü.
Siyah beyazlılar Akdeniz ekibini de 4-2 mağlup ederken ilk iki haftayı lider tamamlamış oldu.
SIRADAKİ MAÇLAR LUGANO İLE
Beşiktaş'ta gözler Antalyaspor maçının ardından Lugano ile oynanancak UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarında çevrildi.
Geçtiğimiz sezon Konferans Ligi gruplarında 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan siyah beyazlılar, İsviçre temsilcisi ile Avrupa Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek.
TRANSFER ARAYIŞI DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta saha içinde işler yolunda giderken, gözler yeniden transfere çevrilmiş durumda.
Savunma hattına bek ve stoper takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılar, bir çok yıldızla da yollarını ayırma kararı aldı.
5 VEDA BİRDEN
Süper Lig'de 2'de 2 yaparak 6 puanla başlayan Beşiktaş'ta sezonun kadro planlaması çalışmaları sürüyor. Birçok oyuncuyla vedalaşan Beşiktaş'ta 5 futbolcunun daha bileti kesildi.
Giovanni Van Bronckhorst'un gözden çıkardığı 5 futbolcu şöyle: