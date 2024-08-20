Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Young Boys kadrosuna alınmadı!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımı ile karşılaşacak.
Deplasmanda oynanacak olan karşılaşma öncesinde sarı kırmızılılara Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber geldi. Hastalandığı belirtilen milli futbolcu, İsviçre kafilesinde yer almadı.
Barış Alper Yılmaz, Konya deplasmanında golünü atmıştı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;
Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek.
Galatasaray'ın İsviçre kafilesi bu isimlerden oluştu.
MAÇ GÜNÜ GİDEBİLİR
Galatasaray Young Boys ile çarşamba gecesi saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Barış Alper Yılmaz, kendisini iyi hissetmesi durumunda teknik heyetin de onayıyla maç günü İsviçre'ye gidebilir.