Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Young Boys kadrosuna alınmadı!

Barış Alper Yılmaz, Konya deplasmanında golünü atmıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek.