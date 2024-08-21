Young Boys - Galatasaray MAÇ SONUCU: 3-2 || Young Boys - Galatasaray ÖZET! İşte maçtan dakikalar...

Galatasaray'ın Batshuayi'nin iki golüyle eşitliği sağlaması büyük bir heyecan yarattı. Ancak, Young Boys'un 86. dakikada kazandığı penaltı ile attığı gol, maçı 3-2 kazanmalarını ve avantajı ele geçirmelerini sağladı.
Galatasaray'ın Batshuayi'nin iki golüyle eşitliği sağlaması büyük bir heyecan yarattı. Ancak, Young Boys'un 86. dakikada kazandığı penaltı ile attığı gol, maçı 3-2 kazanmalarını ve avantajı ele geçirmelerini sağladı.
Young Boys 3-2 Galatasaray ⚽️
Maçtan Dakikalar:
3': Ugrinic'in pasında sağ tarafta topla buluşan Monteiro, ceza sahası içi sağ çaprazına kadar girip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 🎯
5': Torreira'nın ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti. 🔥
12': Sol taraftan Sara'nın ceza sahası içine uzun pasında kale önünde Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı. 📉
37': Ugrinic'in ceza yayından pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Monteiro'nun uzak direğe yerden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti. 😓
41': Sağ taraftan Blum'un ortasına altıpasın içinde Ganvoula'nın dokunuşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı. 🚫
44': Sağ taraftan Mertens'in içeriye ortalayarak kullandığı serbest vuruş sonrası ön direkte Torreira'nın kafa vuruşunda kaleci Keller meşin yuvarlağı kornere çeldi. 🧤
45+4': Kaleci Keller'in uzun vuruşunda Ganvoula kafayla topu savunma arkasına aşırdı. Savunma arkasına kaçan Monteiro'nun ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0 🔥
İkinci yarı başladı
47': Kerem sol kanattan içeri kesti. Ceza sahasında Ziyech'in vuruşunda top kalecide kaldı. 🚫
54': Colley sol çaprazdan kaleyi yokladı. Sert şutta top Günay'da kaldı. 🧤
59': Savunma arkasına gönderilen uzun topta ceza sahasında Icardi ve Kerem'den önce ileri çıkan kaleci topa sahip oldu. 🏃♂️
62': Ziyech'in ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. 🛡️
67': GOOOOOOL! Batshuayi skoru 2-1 yapan golü attı. Ziyech sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Kale önünde Torreira'nın indirdiği top arka direkteki Batshuayi'nin önünde kaldı. Batshuayi'nin vuruşunda top ağlara gitti. ⚽️🎉
72': GOOOOOOOLLL! Batshuayi skoru 2-2 yaptı. Batshuayi'nin ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. ⚽️🙌
82': Males'in vuruşunda Abdülkerim'e çarpan top dışarı gitti. VAR'da penaltı kontrolü yapan hakem elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 📺🚨
84': İkinci Sarı - Abdülkerim Bardakcı 🟨🟨
86': GOL! Young Boys 3-2 Galatasaray, Ugrinic (P) ⚽️🔝
AVRUPA KUPASI MAÇLARI 3 SEZON TRT'DE OLACAK
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarının 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonu maçları TRT ekranlarında olacak.
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UEFA Ülke Puanı İçin Kritik Gün! ⚽
Yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlarımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir, ülke puanını artırmak için mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonu ülke sıralamasında 9. sırada tamamlayan Türkiye, Çek Cumhuriyeti'nin gerisine düştü. Çek Cumhuriyeti takımları 2024-2025 sezonunda 2.800 puan toplarken, temsilcilerimiz 1.700 puanla yetindi.
Galatasaray 🦁, Young Boys karşısında iki maçı da kazanarak ülke puanını artırmayı hedefliyor. Ancak bazı eksikler var:
Mücadelenin Hakemleri:
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek, dördüncü hakem ise Daniel Schlager olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Christian Dingert ve yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.
Young Boys'un Durumu:
İsviçre Süper Lig'inde henüz galibiyet alamayan Young Boys, 5. haftada 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Attığı 6 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü ve 12 takımlı ligde 11. sırada bulunuyor. Tek galibiyetini İsviçre Kupası'nda amatör lig takımı Printse-Nendaz'ı 10-0 yenerek elde etti. 🏆