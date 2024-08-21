Young Boys - Galatasaray MAÇ SONUCU: 3-2 || Young Boys - Galatasaray ÖZET! İşte maçtan dakikalar...

Galatasaray 🦁, Young Boys karşısında iki maçı da kazanarak ülke puanını artırmayı hedefliyor. Ancak bazı eksikler var:

Mücadelenin Hakemleri:

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek, dördüncü hakem ise Daniel Schlager olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Christian Dingert ve yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.

Young Boys'un Durumu:

İsviçre Süper Lig'inde henüz galibiyet alamayan Young Boys, 5. haftada 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Attığı 6 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü ve 12 takımlı ligde 11. sırada bulunuyor. Tek galibiyetini İsviçre Kupası'nda amatör lig takımı Printse-Nendaz'ı 10-0 yenerek elde etti. 🏆