Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni

Zaha, "Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmamam insanları neden bu kadar rahatsız ediyor? Önemli olan takımın iyi gidiyor olması ve kazanıyor olması. Ben olsam da olmasam da takım kazanıyor." dedi.

Zaha, taraftarlarla yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı: "Geldiğimden beri bana sevgi gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı var. Bir de sevgi göstermeyen bir sürü insan var."

"Şunu bir dinleyin; Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçı sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı. Hepsi Galatasaray taraftarıydı. Orada rakip taraftar yoktu, sadece Galatasaray taraftarları vardı.

"Birisi neredeyse yüzümü yakacak bir meşale attı. Biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı ama sonra bana diyecektiniz ki seni seviyoruz."