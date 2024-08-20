SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda takımdan ayrılması beklenen Wilfried Zaha'nın transferi iptal olmuştu. Fildişili yıldız için şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İşte Zaha'nın İngiltere'ye transfer olmama nedeni...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 09:33 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 09:33
Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da bir süredir ayrılık haberleri gündemde. Özellikle Kerem Aktürkoğlu, Derrick Köhn ve Wilfried Zaha ile ilgili son günlerde basında çok sayıda transfer dedikodusu yer alıyor.

Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni

Bu isimlerden Zaha, daha önce Premier Lig'de oynamak istediğini belirtmiş ve İngiltere'den birkaç takım ile görüşmüştü. Crystal Palace ile anlaşması beklenirken Zaha'nın transferinin önünde vergi problemi olduğu yabancı kaynaklarca açıklanmıştı.

Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni

Sarı kırmızılılar ile birlikte antrenmanlarda da görüntülenen Zaha, kendisi ile ilgili taraftarların yaptıkları yorumlara sitem etti.

Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni

Zaha, "Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmamam insanları neden bu kadar rahatsız ediyor? Önemli olan takımın iyi gidiyor olması ve kazanıyor olması. Ben olsam da olmasam da takım kazanıyor." dedi.

Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni

Zaha, taraftarlarla yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı: "Geldiğimden beri bana sevgi gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı var. Bir de sevgi göstermeyen bir sürü insan var."

Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni

"Şunu bir dinleyin; Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçı sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı. Hepsi Galatasaray taraftarıydı. Orada rakip taraftar yoktu, sadece Galatasaray taraftarları vardı.

Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni

"Birisi neredeyse yüzümü yakacak bir meşale attı. Biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı ama sonra bana diyecektiniz ki seni seviyoruz."

Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni

Ayrıca Fildişili oyuncu neden oynatılmadığına dair, "Eğer neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız yöneticilere sorun. Ben bu konuda konuşmak için burada değilim. Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok." dedi.

Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni

ŞOKE EDEN İDDİA

Fildişi Sahilli futbolcunun bu transferi henüz gerçekleştirememesi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni

Sabah'ta yer alan habere göre 2023-2024 sezonunda İngiltere'ye birkaç kez giriş-çıkış yapan Zaha'ya 6 milyon euroluk vergi borcu çıkarıldı.

Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni

31 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen Crystal Palace ve Leicester City'nin vergi problemi nedeniyle bu transferden geri adım attığı öne sürüldü.

Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni

Crystal Palace ve Leicester City'nin bu borcu Galatasaray'ın ödemesini istediği ancak sarı-kırmızılıların bu talebi reddettiği belirtildi.

Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni

Zaha'nın İngiltere'ye dönüşü vergi problemi nedeniyle askıya alındı.

Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü?
İzmir ve Çankırı’da orman yangını: 4 köy boşaltıldı
Piyasaların gözü Merkez’de! Faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
Fahiş okul servis ücretleri için velilerden yeni çözüm! Veliler dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz
Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni
4 gün iş 3 gün tatil: Mesai saatleri masaya yatırıldı! Dünyada nasıl uygulanıyor? Türkiye’de neler gündemde?
Son dakika: Dilan Polat’a gece yarısı ziyareti! Avukatından tahliye sonrası ilk açıklama geldi: Psikolojik sorunları var
İzmir’de alevler arasında kalan vatandaşlar dehşet gecesini anlattılar: 4 gün boyunca cehennemi yaşadık
Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda
Fatih’te başıboş sokak köpeği vahşeti: 1 kişi hayatını kaybetti | Dehşeti anlattılar: Boğazını ısırıp kopartmışlar
Karar Resmi Gazete’de! 12 şirketin bütün hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na aktarılacak
ABD’li Albay Douglas McGregor, İsrail’in kirli planını itiraf etti: Gazze’deki hedef Arap nüfusunu yok etmek | ABD ve Batı’nin ipi siyonistlerin elinde
CANLI TAKİP | Tahran-Beyrut-Tel Aviv hattında neler oluyor? Blinken 9. kez Orta Doğu’da! İsrail’e füze şoku
Fenerbahçe’de 11 ayrılık! Jose Mourinho o yıldızları sildi
ABD ve küresel tetikçiler harekete geçti! Maşa Bloomberg hedef Türkiye’yi itibarsızlaştırmak
SON DAKİKA