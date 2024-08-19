Beşiktaş’tan Angelo Gabriel bombası!

Hücum hattındaki alternatiflerini çoğaltmak isteyen Beşiktaş, Chelsea'nin 19 yaşındaki yıldız adayı Angelo konusunda aşama kaydetti. Brezilyalı futbolcu için yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'ın, Chelsea'nin kiralık oyuncu departmanı sorumlusu Carlo Cudicini ile temaslarına devam ettiği kaydedildi. Chelsea, oyuncuyu hem bonservisiyle verme hem de kiralama tekliflerine açık. Bu nedenle Kartal anlaşma için acele etmezken pazarlıkları da her iki seçeneğe göre yürütüyor. Beşiktaş'ın, Angelo transferinde tercihi ise satın alma opsiyonlu kiralama üzerine. Ancak opsiyonda zorunluluk oluşturacak madde istenmiyor. Görüşmeler devam ederken siyah-beyazlıların kanat transferini gelecek hafta noktalaması bekleniyor.

Angelo Gabriel



İKİ KANATTA DA OYNUYOR



Geçen sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı oyuncu, 25 maçta 4 gol kaydetti. 1.80 cm boyundaki Angelo Gabriel Borges Damaceno, her iki kanatta da oynayabiliyor. Kariyerine Santos'ta başlayan genç yetenek, geçen sezon 15 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olmuş ve hemen ardından Strasbourg'a kiralanmıştı.