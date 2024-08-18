ÖZEL | Giovanni van Bronckhorst’tan Jose Mourinho’nun Süper Lig sözlerine yanıt

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Editörümüz Görkem Ağgündüz, Giovanni van Bronckhorst'a, "Jose Mourinho Süper Lig'in dinamiklerini öğrenmem lazım şeklinde konuştu. Siz üst düzey liglerde mücadele etmiş biri olarak Süper Lig'i nasıl yorumlarsınız?" sorusunu yöneltti.
Bronckhorst, "Süper Lig'de yeni bir teknik adamım. Ligi tanımak için eski maçları izliyorum. Hollanda'dayken de bazı maçları takip ediyordum. Futbol duygusal bir oyundur ama Süper Lig'de duygular daha fazla yaşanıyor. Ben de her maç tecrübe ediyorum." şeklinde yanıt verdi.
🎙️ Görkem Ağgündüz - @takvim | Üst düzey liglerde mücadele etmiş biri olarak Süper Lig'i nasıl yorumlarsınız?— Fotomaç (@fotomac) August 18, 2024
🦅van Bronckhorst: Futbol duygusal bir oyundur ama Süper Lig'de duygular daha fazla yaşanıyor. Ben de her maç tecrübe ediyorum. pic.twitter.com/WcBfkzUVCA