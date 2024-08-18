ÖZEL | Giovanni van Bronckhorst’tan Jose Mourinho’nun Süper Lig sözlerine yanıt

Editörümüz Görkem Ağgündüz, Giovanni van Bronckhorst 'a, " Jose Mourinho Süper Lig 'in dinamiklerini öğrenmem lazım şeklinde konuştu. Siz üst düzey liglerde mücadele etmiş biri olarak Süper Lig'i nasıl yorumlarsınız?" sorusunu yöneltti.

Giovanni van Bronckhorst

Bronckhorst, "Süper Lig'de yeni bir teknik adamım. Ligi tanımak için eski maçları izliyorum. Hollanda'dayken de bazı maçları takip ediyordum. Futbol duygusal bir oyundur ama Süper Lig'de duygular daha fazla yaşanıyor. Ben de her maç tecrübe ediyorum." şeklinde yanıt verdi.