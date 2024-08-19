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Galatasaray'da Sergio Oliveira krizi! Ayrılmak için tek şart sundu

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Sergio Oliveira'nın durumu yılan hikayesine döndü. Sarı-kırmızılıların yollarını ayırmak istediği Portekizli futbolcudan yönetimi kızdıran bir hareket geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 16:18 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 16:18
Galatasaray’da Sergio Oliveira krizi! Ayrılmak için tek şart sundu

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1'le geçerek 2'de 2 yapan Galatasaray'da gözler Avrupa'ya çevrildi.

Galatasaray’da Sergio Oliveira krizi! Ayrılmak için tek şart sundu

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaşacak.

Galatasaray’da Sergio Oliveira krizi! Ayrılmak için tek şart sundu

Cimbom, İsviçre'de oynayacağı ilk maçı kazanarak rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek istiyor.

Galatasaray’da Sergio Oliveira krizi! Ayrılmak için tek şart sundu

Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da bir yandan kadro planlaması için çalışmalar sürüyor.

Galatasaray’da Sergio Oliveira krizi! Ayrılmak için tek şart sundu

Transfer için limit açmak isteyen ve bunun için kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda takımdan gönderilmek istenen isimlerin başındaysa Sergio Oliveira geliyor.

Galatasaray’da Sergio Oliveira krizi! Ayrılmak için tek şart sundu

Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunlarla gündem olmuştu.

Galatasaray’da Sergio Oliveira krizi! Ayrılmak için tek şart sundu

Hocası ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kadro dışı kalan Oliveira, daha sonra affedilerek yeniden takıma dönmüştü.

Galatasaray’da Sergio Oliveira krizi! Ayrılmak için tek şart sundu

Galatasaray'da forma şansı bulması beklenmeyen Sergio Oliveira ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray’da Sergio Oliveira krizi! Ayrılmak için tek şart sundu

Sarı-kırmızılı kurmayların oyuncuyla yaptığı fesih görüşmesinde 1 milyon Euro önerdiği ancak 32 yaşındaki futbolcunun bu ücreti kabul etmediği öğrenildi.

Galatasaray’da Sergio Oliveira krizi! Ayrılmak için tek şart sundu

2,5 MİLYON EURO İSTİYOR

Takvim'de yer alan habere göre Oliveira'nın Galatasaray'dan ayrılmak için yönetimden 2,5 milyon Euro istediği ifade edildi.

Galatasaray’da Sergio Oliveira krizi! Ayrılmak için tek şart sundu

Yıldız futbolcunun bu isteğinin yönetimde krize neden olduğu da gelen haberler arasında.

Galatasaray’da Sergio Oliveira krizi! Ayrılmak için tek şart sundu

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 24 maça çıkıp 2 gol, 2 asiste imza atan deneyimli orta sahanın sarı-kırmızılı takımla olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

Galatasaray’da Sergio Oliveira krizi! Ayrılmak için tek şart sundu

Yıldız futbolcuya ülkesinin takımlarından Braga ve Santa Clara'nın da ilgisi bulunuyor.

Galatasaray’da Sergio Oliveira krizi! Ayrılmak için tek şart sundu

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