Galatasaray’da Sergio Oliveira krizi! Ayrılmak için tek şart sundu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1'le geçerek 2'de 2 yapan Galatasaray'da gözler Avrupa'ya çevrildi.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1'le geçerek 2'de 2 yapan Galatasaray'da gözler Avrupa'ya çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaşacak.
Cimbom, İsviçre'de oynayacağı ilk maçı kazanarak rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek istiyor.
Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da bir yandan kadro planlaması için çalışmalar sürüyor.
Transfer için limit açmak isteyen ve bunun için kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda takımdan gönderilmek istenen isimlerin başındaysa Sergio Oliveira geliyor.
Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunlarla gündem olmuştu.
Hocası ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kadro dışı kalan Oliveira, daha sonra affedilerek yeniden takıma dönmüştü.
Galatasaray'da forma şansı bulması beklenmeyen Sergio Oliveira ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı kurmayların oyuncuyla yaptığı fesih görüşmesinde 1 milyon Euro önerdiği ancak 32 yaşındaki futbolcunun bu ücreti kabul etmediği öğrenildi.
2,5 MİLYON EURO İSTİYOR
Takvim'de yer alan habere göre Oliveira'nın Galatasaray'dan ayrılmak için yönetimden 2,5 milyon Euro istediği ifade edildi.
Yıldız futbolcunun bu isteğinin yönetimde krize neden olduğu da gelen haberler arasında.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 24 maça çıkıp 2 gol, 2 asiste imza atan deneyimli orta sahanın sarı-kırmızılı takımla olan kontratı 2026 yılında sona erecek.
Yıldız futbolcuya ülkesinin takımlarından Braga ve Santa Clara'nın da ilgisi bulunuyor.