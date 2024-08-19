Galatasaray’da Sergio Oliveira krizi! Ayrılmak için tek şart sundu

Sarı-kırmızılı kurmayların oyuncuyla yaptığı fesih görüşmesinde 1 milyon Euro önerdiği ancak 32 yaşındaki futbolcunun bu ücreti kabul etmediği öğrenildi.

2,5 MİLYON EURO İSTİYOR Takvim'de yer alan habere göre Oliveira'nın Galatasaray'dan ayrılmak için yönetimden 2,5 milyon Euro istediği ifade edildi.

Yıldız futbolcunun bu isteğinin yönetimde krize neden olduğu da gelen haberler arasında.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 24 maça çıkıp 2 gol, 2 asiste imza atan deneyimli orta sahanın sarı-kırmızılı takımla olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

Yıldız futbolcuya ülkesinin takımlarından Braga ve Santa Clara'nın da ilgisi bulunuyor.