"Ligi Rafa kaldırır" Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi

Uzun bir aradan sonra muhteşem taraftarı önünde ilk maçına çıkan Beşiktaş ilk dakika kalesinde golü görsede hızla toparlandı. 13. Dakikada Rashica'nın asistini gole çeviren Immobile, 23. Dakikada Semih'in asistiyle ikinci golü buldu ve durumu 2-1'e getirdi. Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan Emirhan aslında kendi mevkisinde oynamasa da sol bek mevkiinde sırıtmadı. Eminim ilerleyen günlerde çok daha iyi olacak ve Beşiktaş'ın sembol isimleri arasına adını yazdıracak. Bir parantezde Rafa Silva'ya açmak lazım. Daha ilk geldiği günden beri kusursuz futboluyla Beşiktaş tribünlerinin sevgisini kazandı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte kalesinde beraberlik golünü gören Beşiktaş'ta yine Rashica'nın asistiyle bu sefer Rafa Silva 3. golü attı ve tekrar Beşiktaş'ı öne geçirdi. Oyuna sonradan giren Muçi son sözü söyledi ve Beşiktaş 4. golü bularak sahadan galip ayrıldı.

Genel olarak Beşiktaş oyuna hakimiyeti ile ligin en formda takımı olarak sezona başladı. Beşiktaş'ın geleceği Mustafa Hekimoğlu'nun oyuna sonradan girip yaptıkları takdire şayan. Yeni transferimiz genç Cher Ndour'da da kısa süre oynasa da ışık var. Tabii ki burada tüm oyuncuları kutlamak lazım ama Gedson Fernandes ve Rashica takımın en iyileri olarak göz doldurdular.

Beşiktaş'ın bu sene yaptığı en önemli transfer Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst. Takımı bu derece güzel hazırlayan, fizik kondüsyon olarak oyun anlayışı olarak bu kadar üst seviyeye çıkaran teknik adamı ayakta alkışlamak gerekiyor. Beşiktaş artık oyunun her dakikasında rakibini zorlayan, atak futbol oynayan en önemlisi sürekli mücadele eden bir takım.

Ayrıca Hakem Komitesi Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu ve ekibini de böyle genç bir hakemi Türk futboluna kazandırdıkları için tebrik ediyorum.