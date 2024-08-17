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Trabzonspor'da bir transfer daha! Yıldız oyuncunun bonservisi belli oldu

Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Bordo mavililer, kadrosunu genişletmek ve daha kaliteli hale getirebilmek adına görüşmelerine hız verdi. Bugüne kadar yapılan 10 transferin üzerine bir isim daha eklenmek üzere ve anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 20:28 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 20:33
Trabzonspor’da bir transfer daha! Yıldız oyuncunun bonservisi belli oldu

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Bu sezona kötü bir başlangıç yapan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor, Konferans Ligi'nden yoluna devam edecek. Sivasspor karşısındaki beraberlik de can sıktı. Ancak yönetim ve teknik heyet durumu düzeltmek adına büyük uğraş veriyor. Transferde artık son günlere girildi ve oyuncu grubuna son şekli vermek için temaslar hızlandı. 10 futbolcuyu kadrosuna katan Fırtına'da yeni bir yıldız daha yolda. Kulübüyle anlaşma sağlandı ve imzaların atılması bekleniyor. İşte detaylar...

Stefan SavicStefan Savic

YILDIZLAR TRABZON'A GELDİ

Yeni sezonda hedeflediği başarılara ulaşabilmek adına agresif ve aktif bir transfer dönemi geçiren Trabzonspor, kadrosunu 10 futbolcuyla güçlendirdi. Bugüne kadar Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Denis Draguş, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, John David Lundstram, Borna Barisic, Stefan Savic, Pedro Malheiro ve son olarak da Arseniy Batagov sözleşme imzaladı.

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Denis DraguşDenis Draguş

3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesi verebilmek ve Avrupa'da da iyi işler yapmak umuduyıla başladığı sezonda gösterdiği performans herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Abdullah Avcı ve öğrencileri Ruzomberok ile oynanan 2 karşılaşmada rakip fileleri havalandırırken Rapid eşleşmeleri ve Sivasspor randevusu golsüz geçildi.

Trabzonspor St. Gallen ile karşılaşacakTrabzonspor St. Gallen ile karşılaşacak

RAKİP ST. GALLEN

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Gallen ile karşılaşacak. Bordo mavililer, rakibiyle 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya gelerek gruplara kalma mücadelesi verecek.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

HEDEFTE ABDULLAH AVCI VAR

Fırtına'nın beklenen başlangıcı yapamaması taraftarın tepkisini çekti. Özellikle orta sahadaki etkisizlik ve Denis Draguş'un yalnız kalarak rakip kalede çok etkili olamaması gol sorunundaki en önemli sorun olarak gösterildi. Bu nedenle de Abdullah Avcı'ya son günlerde büyük tepki var. Deneyimli teknik direktörün istifası dahi istendi. Ancak yönetim şu anlık böyle bir düşünceye sahip değil.

Trabzonspor'un transfer gündemindeki ilk iki isim Wout Weghorst ve Ebere Paul OnuachuTrabzonspor'un transfer gündemindeki ilk iki isim Wout Weghorst ve Ebere Paul Onuachu

PİVOT SANTRFOR ARAYIŞI

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın talebi üzerine uzun boylu ve ceza sahasında üstünlük kurabilecek bir isim arayan Trabzonspor'un gündeminde Wout Weghorst ve Ebere Paul Onuachu var. Ancak iki isimden de henüz istenen sonuç alınamadı. Futbolcuların kulüpleri istedikleri bonservisler konusunda beklenen esnekliği göstermedi.

HYUN-SEOK HONGHYUN-SEOK HONG

BİR TRANSFER DAHA!

Trabzonspor, bir oyuncuyu daha kadrosuna katıyor. Bordo mavililer, uzun süredir görüşme halinde olduğu Hyun-seok Hong için kulübü KAA Gent ile anlaşmaya vardı. Belçika ekibinin, Güney Koreli oyuncunun son senesinde para kazanmak istediği için beklediği bonservis bedelinde aşağı düştüğü ve el sıkışıldığı öğrenildi.

HYUN-SEOK HONGHYUN-SEOK HONG

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

8 ve 10 numara mevkilerinde forma giyebilen Hyun-seok Hong için Trabzonspor, Gent'e 4.5 milyon euro bonservis ücreti ve 500 bin euro da bonus ödeyecek. Ayrıca yıldız futbolcuyla da 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferin hafta başında tamamlanarak UEFA listesine eklenmesi planlanıyor.

Hong Hyun-seokHong Hyun-seok

MUTHEŞEM BAŞLADI

Bu sezona çok iyi bir başlangıç yaparak 7 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Hyun-seok Hong, tüm karşılaşmalara ilk 11'de başladı. Kariyerinde 2023'te olimpiyat şampiyonluğu da bulunan orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro.

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