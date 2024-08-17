Eşine az rastlanır bir başarıyla geçen sezon Bundesliga'da maç kaybetmeden şampiyonluğa ulaşan Bayer Lverkusen, dünyada büyük ses getirmişti. Kırmızı siyahlı ekip yeni sezona da kupayla başlamayı başardı.

Leverkusenli oyuncular büyük sevinç yaşadı

Leverkusen, BayArena'da oynanan Süper Kupa maçında Stuttgarti le kozlarını paylaştı. 11'inci dakikada Victor Boniface ile öne geçen Bayer'e karşılık olarak 15'te Enzo Millot skoru dengeledi. 63'te Türk asıllı golcü Deniz Undav, takımı adına üstünlüğü getirdi ancak 88'de Patrich Schick, maçın uzatmaya gitmesini sağladı.

Penaltılada rakibini 4-3 yenen Leverkusen kupayı müzesine götürdü.