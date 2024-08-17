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Yeni sezona kupayla başladı! Bayer Leverkusen Stuttgart: 2-2 (4-3) MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'da geçen sezonu namağlup şampiyon tamamlayan Bayer Leverkusen, yeni seneye de kupa ile başladı. Suttgart ile karşılaşan kırmızı siyahlılar, normal süresi 2-2 sona eren mücadelede rakibini penaltı atışlarında 4-3 yenip mutlu sona ulaştı.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 02:02 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 02:02
Yeni sezona kupayla başladı! Bayer Leverkusen Stuttgart: 2-2 4-3 MAÇ SONUCU

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Eşine az rastlanır bir başarıyla geçen sezon Bundesliga'da maç kaybetmeden şampiyonluğa ulaşan Bayer Lverkusen, dünyada büyük ses getirmişti. Kırmızı siyahlı ekip yeni sezona da kupayla başlamayı başardı.

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Leverkusen, BayArena'da oynanan Süper Kupa maçında Stuttgarti le kozlarını paylaştı. 11'inci dakikada Victor Boniface ile öne geçen Bayer'e karşılık olarak 15'te Enzo Millot skoru dengeledi. 63'te Türk asıllı golcü Deniz Undav, takımı adına üstünlüğü getirdi ancak 88'de Patrich Schick, maçın uzatmaya gitmesini sağladı.

Penaltılada rakibini 4-3 yenen Leverkusen kupayı müzesine götürdü.

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