İtalya'da yeni sezona şampiyonluk mücadelesi vermek ve zirvede yer alabillmek umuduyla başlayan Napoli , ilk hafta maçında Hellas Verona 'ya konuk oldu. Mavi beyazlı ekip Marcantonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan zorlu randevuda rakibine 3-0 ile boyun eğdi.

Daniel Mosquera 2 gol atarak takımına galibiyeti getirdi

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 50'inci dakikasında eşitliği Darko Lazovic'in asistinde Dailon Livramento bozdu. 75 ve 90'da ise Daniel Mosquera ağları havalandırarak karşılaşmanın 3-0 bittiğini ilan etti.

Hellas Verona gelecek hafta ligin bir başka devi Juventus'u ağırlayacak. Napoli ise Bologna'yı konuk edecek.