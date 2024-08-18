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Deplasmanda bozguna uğradı! Hellas Verona: 3-0 :Napoli MAÇ SONUCU

İtalya ligi Serie A'da yeni sezonun ilk haftası herkesi şoke eden bir sonuca sahne oldu. Napoli, konuk olduğu Hellas Verona deplasmanında adeta bozguna uğradı. Mavi beyazlı ekip sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 21:37 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 21:37
Deplasmanda bozguna uğradı! Hellas Verona: 3-0 :Napoli MAÇ SONUCU

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İtalya'da yeni sezona şampiyonluk mücadelesi vermek ve zirvede yer alabillmek umuduyla başlayan Napoli, ilk hafta maçında Hellas Verona'ya konuk oldu. Mavi beyazlı ekip Marcantonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan zorlu randevuda rakibine 3-0 ile boyun eğdi.

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İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 50'inci dakikasında eşitliği Darko Lazovic'in asistinde Dailon Livramento bozdu. 75 ve 90'da ise Daniel Mosquera ağları havalandırarak karşılaşmanın 3-0 bittiğini ilan etti.

Hellas Verona gelecek hafta ligin bir başka devi Juventus'u ağırlayacak. Napoli ise Bologna'yı konuk edecek.

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