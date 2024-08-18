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João Figueiredo orta sahadan nefis gol attı! İşte o an

Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı João Figueiredo, Alanyaspor karşısında attığı harika golle takımına eşitliği getirdi. Sambacı yıldız, skor 2-1 iken orta sahadan yaptığı vuruş sonrası Ertuğrul Taşkıran'ı mağlup etti. İşte o gol...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 20:39 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 20:54
João Figueiredo orta sahadan nefis gol attı! İşte o an

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Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir, Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşma kıran kırana geçen bir mücadeleye sahne olurken iki takım da attığı gollerle karşılaşmayı kazanmaya ortak olduğunu gösterdi.

Piatek attığı golle takımının 1-0 öne geçirdiPiatek attığı golle takımının 1-0 öne geçirdi

Mücadelenin 17'inci dakikasında Piatek ile öne geçen Başakşehir'e 26'da Cordova cevap verdi. Jure Balkovec, ilk yarı sona ererken penaltıyla skoru konuk takım adına galibiyete taşıdı.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

2-1 devam eden maçta dakikalar 53'ü gösterdiğinde Joao Figueiredo muhteşem bir golle adından söz ettirdi. Brezilyalı futbolcu, Ertuğrul Taşkıran'ı önde gördükten sonra orta sahadan yaptığı vuruşla beraberliği getirdi.

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