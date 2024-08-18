Kıran kırana mücadelelere sahne olan Trendyol Süper Lig'deki en dikkat çekici karşılaşmalardan biri İstanbul'da oynandı. Başakşehir evinde Alanyaspor'u ağırladı. Zorlu randevuda iki takım da bulduğu gollerle karşılaşmayı galip bitirmeyi hak etti. Ancak 90'da Deniz Türüç ve 90+5'te Serdar Gürler takımları için golleri atarak 3 puanı getirdi.
João Figueiredo orta sahadan nefis bir gol attı
PIATEK PERDEYİ AÇTI
Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan maçın 17. dakikasında Piatek skoru 1-0'a getirdi. 26'da ise Cordova eşitliği sağladı. 45'te Balkovec penaltıdan konuk takımı öne geçirdi. 53'te João Figueiredo orta sahadan enfes bir gol atarak yeniden denge getirdi. 90'da ise Deniz Türüç sahneye çıktı. Maç bu sonuçla bitecek derken Serdar Gürler 4. golle birlikte 3 puanı getirdi.
Bu sonuçla Başakşehir puanını 4'e yükseltirken Alanyaspor ise 1'de kaldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı nedeniyle ligdeki karşılaşması ertelenen turuncu lacivertliler müsabaka oynamayacak. Akdeniz ekibi ise Göztepe'yi ağırlayacak.
Jose Mourinho
MOURINHO DA TRİBÜNDE
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Başakşehir ile Corendon Alanyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho karşılaşmayı izledi. Portekizli çalıştırıcıya taraftarlar ilgi gösterip fotoğraf çekilmek istedi.