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İstanbul'da çılgın maç! Başakşehir Alanyaspor: 4-2 MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşılaştı. Büyük bir heyecana sahne olan zorlu randevuda Başakşehir 17'de Piatek ile öne geçti. 26'da Cordova eşitliği sağladı. İlk yarının son dakikasında Jure Balkovec penaltıdan fileleri havalandırıp takımını üstünlüğe taşıdı. 53'te ise Joao Figueiredo orta sahadan yaptığı nefis vuruşla yeniden dengeyi sağlayan isim oldu. 90'da ise Deniz Türüç fileleri havalandırdı. 90+5'te de Serdar Gürler farkı 2'ye çıkararak 3 puanın Başakşehir'in olduğunu ilan etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 21:16 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 21:25
İstanbul’da çılgın maç! Başakşehir Alanyaspor: 4-2 MAÇ SONUCU

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Kıran kırana mücadelelere sahne olan Trendyol Süper Lig'deki en dikkat çekici karşılaşmalardan biri İstanbul'da oynandı. Başakşehir evinde Alanyaspor'u ağırladı. Zorlu randevuda iki takım da bulduğu gollerle karşılaşmayı galip bitirmeyi hak etti. Ancak 90'da Deniz Türüç ve 90+5'te Serdar Gürler takımları için golleri atarak 3 puanı getirdi.

João Figueiredo orta sahadan nefis bir gol attıJoão Figueiredo orta sahadan nefis bir gol attı

PIATEK PERDEYİ AÇTI

Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan maçın 17. dakikasında Piatek skoru 1-0'a getirdi. 26'da ise Cordova eşitliği sağladı. 45'te Balkovec penaltıdan konuk takımı öne geçirdi. 53'te João Figueiredo orta sahadan enfes bir gol atarak yeniden denge getirdi. 90'da ise Deniz Türüç sahneye çıktı. Maç bu sonuçla bitecek derken Serdar Gürler 4. golle birlikte 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 4'e yükseltirken Alanyaspor ise 1'de kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı nedeniyle ligdeki karşılaşması ertelenen turuncu lacivertliler müsabaka oynamayacak. Akdeniz ekibi ise Göztepe'yi ağırlayacak.

Jose MourinhoJose Mourinho

MOURINHO DA TRİBÜNDE

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Başakşehir ile Corendon Alanyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho karşılaşmayı izledi. Portekizli çalıştırıcıya taraftarlar ilgi gösterip fotoğraf çekilmek istedi.

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