Kıran kırana mücadelelere sahne olan Trendyol Süper Lig'deki en dikkat çekici karşılaşmalardan biri İstanbul'da oynandı. Başakşehir evinde Alanyaspor'u ağırladı. Zorlu randevuda iki takım da bulduğu gollerle karşılaşmayı galip bitirmeyi hak etti. Ancak 90'da Deniz Türüç ve 90+5'te Serdar Gürler takımları için golleri atarak 3 puanı getirdi.