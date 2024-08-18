BJK - ANTALYASPOR MAÇ SONUCU 4-2 ⚪🔴 Beşiktaş - Antalyaspor maçtan dakikalar ( ÖZET )

Siyah beyazlı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Rafa Silva, forma giydiği 3 maçta da gol atmayı başardı. Süper Kupa'da Galatasaray ağlarını havalandıran Portekizli yıldız, ligde de Samsunspor maçı sonrası Antalyaspor önünde de tabelaya etki etti.

Ülkemizde daha önce Çaykur Rizespor forması giyen Braian Samudio, Antalyaspor ile Türkiye'ye geri dönmüştü. Paraguaylı futbolcu Göztepe karşısında 26 dakika oynadıktan sonra Beşiktaş karşısına ilk 11'de başladı. Yıldız golcü karşılaşmanın ilk dakikasında Sam Larsson'un asistinde ağları havalandırmayı başardı. Samudio bu vuruş sonrası kırmızı beyazlı kulübün en erken gol atan ismi olarak tarihe geçti. Ayrıca ikinci yarının 6, maçın da 51. dakikasında 2. kez Kartal'ı avladı.

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BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor. Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 51 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 15 kez ağları sarstı.