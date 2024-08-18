BJK - ANTALYASPOR MAÇ SONUCU 4-2 ⚪🔴 Beşiktaş - Antalyaspor maçtan dakikalar ( ÖZET )

40. dakika: Beşiktaş, üçüncü gole çok yaklaştı. Al-Musrati'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rafa Silva, ceza sahası dışında kaleci Piric'ten sıyrıldı. Ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta, kale çizgisi yakınında Kelven topu çıkardı. Pozisyonun devamında Semih Kılıçsoy, altıpasın solundan şutunu çıkardı, top Veysel Sarı'dan döndü.
RAFA SILVA YINE ATTI
Siyah beyazlı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Rafa Silva, forma giydiği 3 maçta da gol atmayı başardı. Süper Kupa'da Galatasaray ağlarını havalandıran Portekizli yıldız, ligde de Samsunspor maçı sonrası Antalyaspor önünde de tabelaya etki etti.
SAMUDIO TARİHE GEÇTİ
Ülkemizde daha önce Çaykur Rizespor forması giyen Braian Samudio, Antalyaspor ile Türkiye'ye geri dönmüştü. Paraguaylı futbolcu Göztepe karşısında 26 dakika oynadıktan sonra Beşiktaş karşısına ilk 11'de başladı. Yıldız golcü karşılaşmanın ilk dakikasında Sam Larsson'un asistinde ağları havalandırmayı başardı. Samudio bu vuruş sonrası kırmızı beyazlı kulübün en erken gol atan ismi olarak tarihe geçti. Ayrıca ikinci yarının 6, maçın da 51. dakikasında 2. kez Kartal'ı avladı.
CIRO IMMOBILE'DEN 23 DAKİKADA 2 GOL
Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Beşiktaş, ağırlığını hissettirmeye başladı. Kartal'ın Süper Kupa'daki golcülerinden yeni transfer Ciro Immobile, 13 ve 23'te sahne alarak takımına 2-1'lik üstünlüğü getirdi. İtalyan golcü böylelikle Süper Lig'deki ilk sayılarını kaydetti.
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BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN
Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor. Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 51 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 15 kez ağları sarstı.
İSTANBUL'DA 7 YILDIR GALİBİYETİ YOK
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kazanamadı. Siyah-beyazlı takım, Akdeniz ekibine karşı Dolmabahçe'de son galibiyetini 13 Ağustos 2017'de 2-0'lık skorla elde etti. İki takım arasında Tüpraş Stadı'nda oynanan son 6 müsabakanın 3'ü beraberlikle sonuçlanırken, 3'ünden ise Antalyaspor galip ayrıldı.