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BJK - ANTALYASPOR MAÇ SONUCU 4-2 ⚪🔴 Beşiktaş - Antalyaspor maçtan dakikalar ( ÖZET )

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u evinde ağırladı. Siyah-beyazlılar, maçın ilk dakikasında Samudio'nun golüyle 1-0 geriye düştü. Ancak İtalyan golcü Ciro Immobile, 13 ve 23. dakikalarda attığı gollerle hem Süper Lig'deki ilk gollerini kaydetti hem de takımını 2-1 öne geçirdi. 51. dakikada ise yeniden sahneye çıkan Samudio, Antalyaspor adına eşitliği sağladı.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 23:47 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 23:52
BJK - ANTALYASPOR MAÇ SONUCU 4-2 ⚪🔴 Beşiktaş - Antalyaspor maçtan dakikalar ÖZET

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Beşiktaş, 56. dakikada Rafa Silva'nın, Rashica'nın pasıyla buluşup kaydettiği golle tekrar öne geçti. Maçın uzatma dakikalarında, 90+5'te Muçi, attığı golle maçın sonucunu belirledi. Beşiktaş, 4-2'lik skorla sahadan galip ayrılarak Süper Lig'de 2'de 2 yapmayı başardı. Maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un takıma uygulattığı taktik ise büyük beğeni topladı. İşte Beşiktaş-Antalyaspor maçında yaşananlar ve öne çıkan anlar.

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MAÇTAN DAKİKALAR

23. saniye: Antalyaspor öne geçti. Immobile'nin pasında Gedson Fernandes'e çarpan top, Van de Streek'in önünde kaldı. Van de Streek, topu sol kanattaki Larsson'a verdi. Larsson'un tek pasında topu kontrol eden Samudio, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

13. dakika: Beşiktaş, beraberliği yakaladı. Rafa Silva'nın şık pasında savunmanın arkasına sarkan Ciro Immobile, ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden şutunu çıkardı. Top, yakın direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

23. dakika: Beşiktaş, bir kez daha öne geçti. Kaleci Mert Günok'un uzun pasında Immobile'nin kafayla indirdiği topu Semih Kılıçsoy kontrol etti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Semih, Veysel Sarı'dan sıyrıldıktan sonra altıpasın içinde son çizgiye yakın bir noktadan Immobile'ye pasını çıkardı. İtalyan oyuncu, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

29. dakika: Beşiktaş, üçüncü golü aradı. Rafa Silva'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Rashica'nın şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakika: Beşiktaş, üçüncü gole çok yaklaştı. Al-Musrati'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rafa Silva, ceza sahası dışında kaleci Piric'ten sıyrıldı. Ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta, kale çizgisi yakınında Kelven topu çıkardı. Pozisyonun devamında Semih Kılıçsoy, altıpasın solundan şutunu çıkardı, top Veysel Sarı'dan döndü.

RAFA SILVA YINE ATTI

Siyah beyazlı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Rafa Silva, forma giydiği 3 maçta da gol atmayı başardı. Süper Kupa'da Galatasaray ağlarını havalandıran Portekizli yıldız, ligde de Samsunspor maçı sonrası Antalyaspor önünde de tabelaya etki etti.

SAMUDIO TARİHE GEÇTİ

Ülkemizde daha önce Çaykur Rizespor forması giyen Braian Samudio, Antalyaspor ile Türkiye'ye geri dönmüştü. Paraguaylı futbolcu Göztepe karşısında 26 dakika oynadıktan sonra Beşiktaş karşısına ilk 11'de başladı. Yıldız golcü karşılaşmanın ilk dakikasında Sam Larsson'un asistinde ağları havalandırmayı başardı. Samudio bu vuruş sonrası kırmızı beyazlı kulübün en erken gol atan ismi olarak tarihe geçti. Ayrıca ikinci yarının 6, maçın da 51. dakikasında 2. kez Kartal'ı avladı.

CIRO IMMOBILE'DEN 23 DAKİKADA 2 GOL

Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Beşiktaş, ağırlığını hissettirmeye başladı. Kartal'ın Süper Kupa'daki golcülerinden yeni transfer Ciro Immobile, 13 ve 23'te sahne alarak takımına 2-1'lik üstünlüğü getirdi. İtalyan golcü böylelikle Süper Lig'deki ilk sayılarını kaydetti.

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BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor. Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 28 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 51 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 15 kez ağları sarstı.

İSTANBUL'DA 7 YILDIR GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kazanamadı. Siyah-beyazlı takım, Akdeniz ekibine karşı Dolmabahçe'de son galibiyetini 13 Ağustos 2017'de 2-0'lık skorla elde etti. İki takım arasında Tüpraş Stadı'nda oynanan son 6 müsabakanın 3'ü beraberlikle sonuçlanırken, 3'ünden ise Antalyaspor galip ayrıldı.

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