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Dört dörtlük Kartal! Beşiktaş Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2 yendi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırladı. Siyah beyazlılar 1. dakikada Samudio'nun golüyle 1-0 geriye düştü. İtalyan golcü Ciro Immobile 13 ve 23. dakikada olmak üzere 2 kez fileleri sarsıp hem ligde de hesabı açtı hem de takımına üstünlüğü getirdi. 51'de ise yine sahne Samudio'nundu. Antalyaspor dengeyi sağladı. 56'da da Rafa Silva, Rashica'nın attığı pasla hareketlenerek bitirişi yaparak yeniden üstünlüğü sağladı. Muçi ise 90+5'te son sözü söyledi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele bu sonuçla sona erdi. Ayrıca Giovanni van Bronckhorst'un takıma oynattığı taktik de takdir topladı. İşte Beşiktaş Antalyaspor maçında yaşananlar ve önemli anlar...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 20:27 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 23:54
Dört dörtlük Kartal! Beşiktaş Süper Lig’de Antalyaspor’u 4-2 yendi

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u evinde ağırladı. Zorlu randevuda 1-0 geri düşmesine rağmen pes etmeyen Kartal, 2-1 öne geçti. Akdeniz temsilcisi beraberliği sağlasa da Rafa Silva takımı lehine skoru değiştiren isim oldu. Uzatmalarda ise Muçi ağları havalandırdı. Beşiktaş 4-2 kazanarak 2'de 2 yaptı. İşte Beşiktaş Antalyaspor maçında yaşananlar ve önemli anlar...

Ciro ImmobileCiro Immobile

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 23. saniyesinde Antalyaspor öne geçti. Immobile'nin pasında Gedson Fernandes'e çarpan meşin yuvarlak, Van de Streek'in önünde kaldı. Bu oyuncu pasını sol kanatta bulunan Larsson'a verdi. Larsson'un tek pasında topu kontrol eden Samudio'nun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

13. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Rafa Silva'nın şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen Ciro Immobile, ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak yakın direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

23. dakikada siyah-beyazlı ekipte İtalyan santrfor Immobile bir kez daha sahneye çıktı ve ikinci golünü kaydetti. Kaleci Mert Günok'un uzun pasında Immobile'nin kafayla indirdiği topu Semih Kılıçsoy kontrol etti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Semih, Veysel Sarı'dan sıyrıldıktan sonra altıpasın içinde son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı İtalyan oyuncuya çıkardı. Immobile, yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 2-1.

29. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Rashica'nın şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Beşiktaş üçüncü gole çok yaklaştı. Al-Musrati'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rafa Silva, ceza sahası dışında kaleci Piric'ten sıyrıldı. Portekizli oyuncunun, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta kale çizgisi yakınında Kelven, müdahale ettiği topun ağlara gitmesine izin vermedi. Pozisyonun devamında Semih Kılıçsoy, altıpasın solundan şutunu çıkardı, meşin yuvarlak Veysel Sarı'dan döndü.

51. dakikada Antalyaspor skorda dengeyi sağladı. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında Samudio'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

56. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Rashica'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve süratle ceza sahasına girerek kaleci Piric ile karşı karşıya kalan Rafa Silva, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

63. dakikada Antalyasporlu futbolcu Güray Vural, yapılan VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 61'inci dakikada yaşanan pozisyonda Güray, Antalyaspor ceza sahasının dışında sol çaprazda Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen, sarı kartı iptal etti ve Güray Vural'a kırmızı kart gösterdi.

88. dakikada Svensson'un pasında topla buluşan Mustafa Erhan Hekimoğlu, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.

90+5. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ndour'un kendi yarı sahasından sağ ayağının dışıyla şık pasında savunmanın arkasına hareketlenerek topla buluşan Muçi, ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-2.

Braian SamudioBraian Samudio

SAMUDIO TARİHE GEÇTİ

Ülkemizde daha önce Çaykur Rizespor forması giyen Braian Samudio, Antalyaspor ile Türkiye'ye geri dönmüştü. Paraguaylı futbolcu Göztepe karşısında 26 dakika oynadıktan sonra Beşiktaş karşısına ilk 11'de başladı. Yıldız golcü karşılaşmanın ilk dakikasında Sam Larsson'un asistinde ağları havalandırmayı başardı. Samudio bu vuruş sonrası kırmızı beyazlı kulübün en erken gol atan ismi olarak tarihe geçti. Ayrıca ikinci yarının 6, maçın da 51. dakikasında 2. kez Kartal'ı avladı.

Ciro Immobile Süper Lig'de ilk gollerini attıCiro Immobile Süper Lig'de ilk gollerini attı

CIRO IMMOBILE'DEN 23 DAKİKADA 2 GOL

Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Beşiktaş, ağırlığını hissettirmeye başladı. Kartal'ın Süper Kupa'daki golcülerinden yeni transfer Ciro Immobile, 13 ve 23'te sahne alarak takımına 2-1'lik üstünlüğü getirdi. İtalyan golcü böylelikle Süper Lig'deki ilk sayılarını kaydetti.

Rafa Silva 3 maçta da gol atmayı başardıRafa Silva 3 maçta da gol atmayı başardı

RAFA SILVA YINE ATTI

Siyah beyazlı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Rafa Silva, forma giydiği 3 maçta da gol atmayı başardı. Süper Kupa'da Galatasaray ağlarını havalandıran Portekizli yıldız, ligde de Samsunspor maçı sonrası Antalyaspor önünde de tabelaya etki etti.

Giovanni van BronckhorstGiovanni van Bronckhorst

GIO'YA TAM NOT

Kartal'ın Antalyaspor'u yenmesindeki en önemli noktalardan biri hücum alanındaki etkinliği oldu. Siyah beyazlılar karşılaşma boyunca gol isteyen, arzulu ve coşkulu bir performans ortaya koyarak 4 gol bulmayı bildi. İki kez de Mehmet Türkmen'in iptal kararına takıldı. Taraftarlar, Hollandalı teknik adamın getirdiği bu oyun sistemine övgüler yağdırdı.

Beşiktaşlı futbolcular İzmir'deki yangınlardan dolayı anlamlı bir pankartla maça çıkktıBeşiktaşlı futbolcular İzmir'deki yangınlardan dolayı anlamlı bir pankartla maça çıkktı

İZMİR İÇİN PANKART

Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesindeki seremoniye çıkarken İzmir için hazırlanan bir pankartla saha içine geldi. Orman yangınları nedeniyle zor günler geçiren şehir ve vatandaşlara yönelik olarak "Geçmiş olsun İzmir, geçmiş olsun Türkiye" mesajı paylaşıldı.

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