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Beşiktaş'ta gündem Jon Pacheco

Antalya maçının hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta, bir yandan da defans hattına yapılacak takviye bekleniyor. Sol stoperde ısrar eden Giovanni van Bronckhorst, aradığı ismi La Liga'da buldu. Hocanın da onanıyla Beşiktaş, Real Sociedad'ın tecrübeli defansının peşine düştü. Kartal'ın önümüzdeki günlerde Jon Pacheco'nun transferi için hamle yapacağı öne sürüldü.

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 15:00 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 15:00
Beşiktaş’ta gündem Jon Pacheco

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Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 geçerek unutulmaz bir galibiyet alan Beşiktaş, ligin ilk haftasında da Samsunspor'u 2-0'la geçmişti. Antalya maçının hazırlıklarına devam eden Kartal'da, bir yandan da defans hattına yapılacak takviye bekleniyor.

Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu harici defans hattını güçlendirmek isteyen Siyah- Beyazlılar, savunmaya bir transfer daha yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Taraftarlar ise müjdeli haberi bekliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAMLE

Sol stoperde ısrar eden Giovanni van Bronckhorst, aradığı ismi La Liga'da buldu. Hocanın da onanıyla Beşiktaş, Real Sociedad'ın tecrübeli defansının peşine düştü. Kartal'ın önümüzdeki günlerde Jon Pacheco'nun transferi için hamle yapacağı öne sürüldü.

SÖZLEŞMESI 2027'YE KADAR

İspanyol futbolcu geçen sezon takımında çıktığı 31 maçta, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Değeri 15 milyon Euro olan 1.84 boyundaki stoperin, Real Sociedad ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

UZUN BOYUYLA HAVADAN ETKİLİ

23 yaşındaki futbolcu, La Liga'da gösterdiği performansla transfer döneminde diğer kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı.

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