Marcus Thuram gol sonrası sevincini böyle yaşadı

Geçen sezonun şampiyonu Inter, yeni seneye 1 puanla başladı. Mavi siyahlı ekip, konuk olduğu Genoa karşısında Alessandro Vogliacco'nun golü ile 20. dakikada geriye düştü. 30. dakikada Marcus Thuram, skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda iki takım da ataklarda bulundu ancak dengeyi bozan isim yine Thuram oldu ve 82'de takımını öne geçirdi. Uzatmalarda ise Junior Messias ev sahibi adına ikinci golü attı. Müsabaka 2-2 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Hakan Çalhanoğlu maçta 75 dakika görev yaptı.

Inter haftaya Lecce'yi ağırlayacak. Genoa ise Monza'ya konuk olacak.