SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Hakan Çalhanoğlu'na soğuk duş! Genoa Inter: 2-2 MAÇ SONUCU

İtalya ligi Serie A'da mücadele eden Inter, açılış haftasında Genoa'ya konuk oldu. Mavi siyahlı Miano temsilcisi, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1'e getirip sezona 3 puanla başlamaya çok yakındı ancak son dakikalarda gelen gol hesapları altüst etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 21:35 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 21:36
Hakan Çalhanoğlu’na soğuk duş! Genoa Inter: 2-2 MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Serie A'da yeni sezon başladı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Inter, ilk hafta maçında Genoa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Milano ekibi, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Marcus Thuram gol sonrası sevincini böyle yaşadıMarcus Thuram gol sonrası sevincini böyle yaşadı

Geçen sezonun şampiyonu Inter, yeni seneye 1 puanla başladı. Mavi siyahlı ekip, konuk olduğu Genoa karşısında Alessandro Vogliacco'nun golü ile 20. dakikada geriye düştü. 30. dakikada Marcus Thuram, skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda iki takım da ataklarda bulundu ancak dengeyi bozan isim yine Thuram oldu ve 82'de takımını öne geçirdi. Uzatmalarda ise Junior Messias ev sahibi adına ikinci golü attı. Müsabaka 2-2 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Hakan Çalhanoğlu maçta 75 dakika görev yaptı.

Inter haftaya Lecce'yi ağırlayacak. Genoa ise Monza'ya konuk olacak.

SON DAKİKA