SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de kriz! Ayrılmak istemiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Yabancı oyuncu sayısını düşürmek isteyen sarı lacivertli yönetim Jose Mourinho'nun biletini kestiği isimler için görüşmelerini sürdürüyor. Bu sezon kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncu ise ayrılmaya sıcak bakmıyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 12:58 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 12:58
Fenerbahçe’de kriz! Ayrılmak istemiyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’de kriz! Ayrılmak istemiyor

Sarı lacivertlilerde transferler merak edilirken diğer yandan takımdan ayrılacak oyuncular için görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe’de kriz! Ayrılmak istemiyor

Kadroda düşünülmeyen oyuncuların maaşlarından kurtulmak isteyen Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerin başında Ryan Kent geliyor.

Fenerbahçe’de kriz! Ayrılmak istemiyor

Geçen sezon Lazio'ya gitmek istemeyen Ryan Kent, transferde yine sorun çıkarıyor.

Fenerbahçe’de kriz! Ayrılmak istemiyor

İngiliz oyuncuya Süper Lig'den birçok talip var.

Fenerbahçe’de kriz! Ayrılmak istemiyor

Fakat Fenerbahçe'deki kazancından ve İstanbul'daki hayatından memnun olan 27 yaşındaki oyuncu ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe’de kriz! Ayrılmak istemiyor

Fenerbahçe formasıyla toplam 19 maça çıkan İngiliz kanat oyuncusu 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe’de kriz! Ayrılmak istemiyor

Mourinho Kent'e bu sezon sadece Lugano maçında 68 dakika süre verdi.

Fenerbahçe’de kriz! Ayrılmak istemiyor

Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan İngiliz yıldızın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’de kriz! Ayrılmak istemiyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu, Muğla... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Gözaltılar, tahliyeler, anız ve piknik faciası
Yangın istismarcıları yine sahnede! Amaç Türkiye’yi aciz göstermek... Sistematik dezenformasyon kirli provokasyon
Marmara depremi için kapsamlı hazırlık: AFAD, 11 ilde risk haritaları ve hasar görebilirlik analizleri oluşturuyor
İsrail duyurdu: Derhal boşaltın! Yeni saldırı geliyor! Ateşkes masası haftaya yeniden kurulacak! İran’ın saldırı planı beklemede
Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak
TAKVİM gündeme getirmişti! Tarladan sofraya 15 aracı olduğu ortaya çıktı çiftçiler isyan etti: Biz den üç kuruşa alınan ürün aracıları zengin ediyor...
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş hayatını kaybetti! Vasiyeti ortaya çıktı... İşte cenaze programı
Konut fiyatları düşüşe geçti: İstanbul ve İzmir’de gerileme var! Uzmanlardan değerlendirme: Ev almak için en iyi zaman
Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek
Memura ve memur emeklisine enflasyon farkı! Ocak zammı için ipucu geldi TAKVİM yeni maaşları hesapladı: %10.71’e göre yeni aylıklar
Polatgiller davasında yeni detaylar! Gizli tanık olayın seyrini değiştirdi! Paranın bulunduğu yeri itiraf etti
Genç mühendisler anlattı: Gabar’da artık terör değil petrol soruluyor
Emekliye yeni maaş! Ocak zammı için rota oluştu | MB enflasyon tahmini sonrası maaşlara en az...
Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek
İzmir’deki yangının boyutu NASA haritasında: Kırmızıya boyandı
SON DAKİKA