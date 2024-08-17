Fenerbahçe’de kriz! Ayrılmak istemiyor

Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertlilerde transferler merak edilirken diğer yandan takımdan ayrılacak oyuncular için görüşmeler sürüyor.
Kadroda düşünülmeyen oyuncuların maaşlarından kurtulmak isteyen Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerin başında Ryan Kent geliyor.
Geçen sezon Lazio'ya gitmek istemeyen Ryan Kent, transferde yine sorun çıkarıyor.
İngiliz oyuncuya Süper Lig'den birçok talip var.
Fakat Fenerbahçe'deki kazancından ve İstanbul'daki hayatından memnun olan 27 yaşındaki oyuncu ayrılmaya sıcak bakmıyor.
Fenerbahçe formasıyla toplam 19 maça çıkan İngiliz kanat oyuncusu 1 gol kaydetti.
Mourinho Kent'e bu sezon sadece Lugano maçında 68 dakika süre verdi.
Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan İngiliz yıldızın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.