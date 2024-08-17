Helal size kızlar! U20 Voleybol Milli Takımımız Avrupa şampiyonu

Olimpiyatlarda İtalya'ya yenilerek organizasyona veda eden Filenin Sultanları'nın ardından U20 Voleybol Milli Takımımız ile sevindik. Kızlarımız, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yendi ve turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.

Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyondaki grup müsabakalarını 7'de 7 yaparak tamamlayan millilerimiz yarı finalde Polonya'yı elemeyi başarmış ve finale yükselmişti.