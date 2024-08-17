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Helal size kızlar! U20 Voleybol Milli Takımımız Avrupa şampiyonu

U20 Kadın Voleybol Milli Takımımız, Bulgaristan ve İrlanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 22:14 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 22:14
Helal size kızlar! U20 Voleybol Milli Takımımız Avrupa şampiyonu

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Olimpiyatlarda İtalya'ya yenilerek organizasyona veda eden Filenin Sultanları'nın ardından U20 Voleybol Milli Takımımız ile sevindik. Kızlarımız, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yendi ve turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.

Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyondaki grup müsabakalarını 7'de 7 yaparak tamamlayan millilerimiz yarı finalde Polonya'yı elemeyi başarmış ve finale yükselmişti.

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Millilerimiz Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan ve 2 saate yakın süren final maçında İtalya'yı 3-2 yendi. Setlerde 22-25, 25-16, 25-19, 17-25 ve 15-11'lik alınan sonuçlar sonrası ay yıldızlılar mutlu sona ulaştı.

TÜRKİYE-İTALYA: 3-2

SALON: Hristo Botev

HAKEMLER: Atanas Varbanov (Bulgaristan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

TÜRKİYE: Liza, Bilge, Beren, Eylül, Begüm, Dilay, İlayda Naz (L), Helin (L) (Bianka İlayda, Nisan, Şevval, Selin)

İTALYA: Sassolini, Piomboni, Monaco, Adigwe, Bosso, Manfredini, Bardaro (L) (Moroni, Magnabosco, Micheletti, Esposito, Ndoye)

SETLER: 22-25, 25-16, 25-19, 17-25, 15-11

SÜRE: 117 dakika

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