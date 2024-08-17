Helal size kızlar! U20 Voleybol Milli Takımımız Avrupa şampiyonu

Olimpiyatlarda İtalya'ya yenilerek organizasyona veda eden Filenin Sultanları'nın ardından U20 Voleybol Milli Takımımız ile sevindik. Kızlarımız, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yendi ve turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.
Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyondaki grup müsabakalarını 7'de 7 yaparak tamamlayan millilerimiz yarı finalde Polonya'yı elemeyi başarmış ve finale yükselmişti.
Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımımız Avrupa şampiyonu oldu
Millilerimiz Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan ve 2 saate yakın süren final maçında İtalya'yı 3-2 yendi. Setlerde 22-25, 25-16, 25-19, 17-25 ve 15-11'lik alınan sonuçlar sonrası ay yıldızlılar mutlu sona ulaştı.
TÜRKİYE-İTALYA: 3-2
SALON: Hristo Botev
HAKEMLER: Atanas Varbanov (Bulgaristan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)
TÜRKİYE: Liza, Bilge, Beren, Eylül, Begüm, Dilay, İlayda Naz (L), Helin (L) (Bianka İlayda, Nisan, Şevval, Selin)
İTALYA: Sassolini, Piomboni, Monaco, Adigwe, Bosso, Manfredini, Bardaro (L) (Moroni, Magnabosco, Micheletti, Esposito, Ndoye)
SETLER: 22-25, 25-16, 25-19, 17-25, 15-11
SÜRE: 117 dakika