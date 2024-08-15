Geçen sezon katıldığı Galatasaray'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve Tete için devre arasında takımdan ayrılması konuşuluyordu. Gelen tekliflerin reddedilmesinin ardından bu sezon Panathinaikos'a satıldı.
Geçen sezon katıldığı Galatasaray'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve Tete için devre arasında takımdan ayrılması konuşuluyordu. Gelen tekliflerin reddedilmesinin ardından bu sezon Panathinaikos'a satıldı.
7.25 milyon euroya Yunan devine imza atan sambacı, Botev ile oynanan rövanş maçında 29, Ajax karşısındaki ilk randevuda ise 27 dakika oyunda kaldı.
İlk maçı Yunanistan'da 1-0 kaybeden Pana, bu kez Johan Cruyff Arena'da Ajax'ın rakibi oldu. bu kez 68'de oyuna giren Tete, karşılaşmanın son anlarında attığı golle müsabakayı takımı adına galip bitirmesini sağladı. 1-0'lık sonuç sonrasında tur atlayan takımı uzatmalar belirleyecekti. Ancak 30 dakikada gol sesi çıkmadı ve iki takım penaltılara kaldı.
Penaltı atışları da uzun süre konuşulacak bir seriye sahne oldu. Tete burada da takımına katkı sağlarken Brian Brobbey iki kez penaltı kaçırarak şanssız bir akşam geçirdi. Gülen taraf 13-12 ile Ajax oldu. Milli futbolcumuz Ahmetcan Kaplan maçta yedek kulübesinde yer aldı.