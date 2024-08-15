Ajax penaltılarda 13-12 kazanarak Panathinaikos'u eledi

Penaltı atışları da uzun süre konuşulacak bir seriye sahne oldu. Tete burada da takımına katkı sağlarken Brian Brobbey iki kez penaltı kaçırarak şanssız bir akşam geçirdi. Gülen taraf 13-12 ile Ajax oldu. Milli futbolcumuz Ahmetcan Kaplan maçta yedek kulübesinde yer aldı.