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Galatasaray'dan gitti dünya devini devirmeye çok yaklaştı! Performansıyla herkesi şaşırttı

Sarı kırmızılı kulübün yeni sezon yapılanmasında düşünmediği ve Panathinaikos'a kiraladığı Tete, takımının Ajax ile karşılaştığı mücadelede takımı adına deplasmanda gol attı ve eşleşmeyi uzatmaya götürdü. Penaltılarda da rakip fileleri sarsmayı başardı. Ancak son penaltıyı yeşil beyazlılar kaçırınca play-off turuna yükselen takım Hollanda devi oldu.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 00:47 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 00:58
Galatasaray’dan gitti dünya devini devirmeye çok yaklaştı! Performansıyla herkesi şaşırttı

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Geçen sezon katıldığı Galatasaray'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve Tete için devre arasında takımdan ayrılması konuşuluyordu. Gelen tekliflerin reddedilmesinin ardından bu sezon Panathinaikos'a satıldı.

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7.25 milyon euroya Yunan devine imza atan sambacı, Botev ile oynanan rövanş maçında 29, Ajax karşısındaki ilk randevuda ise 27 dakika oyunda kaldı.

Tete Amsterdam'da çok kriti kbir gole imza attı ama takımını elenmekten kurtaramadıTete Amsterdam'da çok kriti kbir gole imza attı ama takımını elenmekten kurtaramadı

İlk maçı Yunanistan'da 1-0 kaybeden Pana, bu kez Johan Cruyff Arena'da Ajax'ın rakibi oldu. bu kez 68'de oyuna giren Tete, karşılaşmanın son anlarında attığı golle müsabakayı takımı adına galip bitirmesini sağladı. 1-0'lık sonuç sonrasında tur atlayan takımı uzatmalar belirleyecekti. Ancak 30 dakikada gol sesi çıkmadı ve iki takım penaltılara kaldı.

Ajax penaltılarda 13-12 kazanarak Panathinaikos'u elediAjax penaltılarda 13-12 kazanarak Panathinaikos'u eledi

Penaltı atışları da uzun süre konuşulacak bir seriye sahne oldu. Tete burada da takımına katkı sağlarken Brian Brobbey iki kez penaltı kaçırarak şanssız bir akşam geçirdi. Gülen taraf 13-12 ile Ajax oldu. Milli futbolcumuz Ahmetcan Kaplan maçta yedek kulübesinde yer aldı.

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