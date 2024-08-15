Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

Fenerbahçe, sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.
Fenerbahçe, sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.
Sarı-lacivertli ekip bunun için birçok transfer yaptı.
Kanarya, En-Nesyri, Maximin, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü gibi isimleri kadrosuna kattı.
İLK MAÇTA 3 PUAN
Bu oyuncularla birlikte iddialı olan Fenerbahçe, ligdeki ilk maçını Adana Demirspor ile yaptı ve 1-0 kazandı.
Sarı-lacivertlilerin tek golünü 34. dakikada Edin Dzeko kaydetti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA
Kanarya, son olarak ise Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele etti.
Fenerbahçe burada rövanş maçında Lille ile karşı karşıya geldi.
İlk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, ikinci maçı 1-0 kazanarak turu uzatmalara götürdü.
Son dakika golüyle yıkılan Kanarya, Devler Ligi'ne veda etti.
Fenerbahçe, bu üzüntülü vedanın ardından toparlanıp odağını Avrupa Ligi'ne çevirdi.
Jose Mourinho önderliğinde Avrupa'da bir kupa kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekip kolları sıvadı.
TRANSFERDE SÜRPRİZ
Transferin flaş takımlarından Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak istiyor.
Sarı-lacivertli ekip orta saha transferi için yoğun mesai harcıyor.
Kanarya birçok ismi gündemine alırken, bunların çoğu olumsuz sonuçlandı.
Şimdi bir isim gündeme geldi ve taraftarı heyecanlandırdı.
MANU KONE HAMLESİ
Fenerbahçe, Almanya Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Mönchengladbach'ta forma giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha Manu Kone için girişimde bulundu.
Menajeri ile ilk teması kuran Kanarya'nın önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunacağı iddia edildi.
Ancak yıldız oyuncu için birçok Avrupa devinin de devreye girdiği öğrenildi.
Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Kone, güçlü fiziği ve top tekniğiyle dikkatleri çekiyor.
KISA SÜREDE DEĞERİNİ KATLADI
6, 8 ve 10 numarada görev yapan genç yıldızı Jose Mourinho'nun da çok istediği öğrenildi...
Kariyerinde 164 maçta forma giyen Manu Kone, 13 gol atarken 5 de asist yaptı.
Geçtiğimiz sezon Alman kulübüyle 25 karşılaşmada boy gösteren Fransız orta saha 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Manu Kone'nin Mönchengladbach ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.