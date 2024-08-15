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Fenerbahçe'ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, Fransa'nın Olimpiyat kadrosunda olan yıldız futbolcuyu gündemine aldı. Bu doğrultuda Bundesliga ekibine teklif sunulacak. İşte A Spor'un duyurduğu gelişmenin detayları ve o isim...

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 11:52 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 11:52
Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

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Fenerbahçe, sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

Sarı-lacivertli ekip bunun için birçok transfer yaptı.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

Kanarya, En-Nesyri, Maximin, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü gibi isimleri kadrosuna kattı.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

İLK MAÇTA 3 PUAN

Bu oyuncularla birlikte iddialı olan Fenerbahçe, ligdeki ilk maçını Adana Demirspor ile yaptı ve 1-0 kazandı.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

Sarı-lacivertlilerin tek golünü 34. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA

Kanarya, son olarak ise Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele etti.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

Fenerbahçe burada rövanş maçında Lille ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

İlk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, ikinci maçı 1-0 kazanarak turu uzatmalara götürdü.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

Son dakika golüyle yıkılan Kanarya, Devler Ligi'ne veda etti.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

Fenerbahçe, bu üzüntülü vedanın ardından toparlanıp odağını Avrupa Ligi'ne çevirdi.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

Jose Mourinho önderliğinde Avrupa'da bir kupa kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekip kolları sıvadı.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

TRANSFERDE SÜRPRİZ

Transferin flaş takımlarından Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak istiyor.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

Sarı-lacivertli ekip orta saha transferi için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

Kanarya birçok ismi gündemine alırken, bunların çoğu olumsuz sonuçlandı.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

Şimdi bir isim gündeme geldi ve taraftarı heyecanlandırdı.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

MANU KONE HAMLESİ

Fenerbahçe, Almanya Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Mönchengladbach'ta forma giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha Manu Kone için girişimde bulundu.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

Menajeri ile ilk teması kuran Kanarya'nın önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunacağı iddia edildi.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

Ancak yıldız oyuncu için birçok Avrupa devinin de devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Kone, güçlü fiziği ve top tekniğiyle dikkatleri çekiyor.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

KISA SÜREDE DEĞERİNİ KATLADI

6, 8 ve 10 numarada görev yapan genç yıldızı Jose Mourinho'nun da çok istediği öğrenildi...

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

Kariyerinde 164 maçta forma giyen Manu Kone, 13 gol atarken 5 de asist yaptı.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

Geçtiğimiz sezon Alman kulübüyle 25 karşılaşmada boy gösteren Fransız orta saha 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

Manu Kone'nin Mönchengladbach ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi

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