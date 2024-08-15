Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Beşiktaş, play-off turu ile macerasına başlıyor. Siyah beyazlıların rakibi belli oldu.
Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Beşiktaş, play-off turu ile macerasına başlıyor. Siyah beyazlıların rakibi belli oldu.
LUGANO TURU GEÇTİ
Kartal'ın muhtemel rakipleri Partizan ile Lugano'ydu. Fenerbahçe'nin elediği İsviçre temsilcisi, Sırp ekibi ile karşılaştığı ilk maçtan deplasmanda 1-0 galip ayrılmıştı. Rövanşta ise tuıru geçen taraf 2-2'lik beraberlik sonrasında Lugano. oldu. Karşılaşmada 2 kez yenik duruma düşen siyah beyazlı ekip zorlu randevudan adını play-off turuna yazdırarak ayrıldı ve Beşiktaş ile eşleşti.
MAÇLAR 22 VE 29 AĞUSTOS'TA
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın rakibi Lugano oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki maçlar 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak. Kartal eğer turu geçerse gruplarda mücadele verecek.