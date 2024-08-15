PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi Lugano oldu. Siyah beyazlı ekip turu geçmesi halinde gruplarda mücadele verecek. Maçlar 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 00:04 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 00:09
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Beşiktaş, play-off turu ile macerasına başlıyor. Siyah beyazlıların rakibi belli oldu.

Partizan ile Lugano tur atlamak için karşı karşıya geldiPartizan ile Lugano tur atlamak için karşı karşıya geldi

LUGANO TURU GEÇTİ

Kartal'ın muhtemel rakipleri Partizan ile Lugano'ydu. Fenerbahçe'nin elediği İsviçre temsilcisi, Sırp ekibi ile karşılaştığı ilk maçtan deplasmanda 1-0 galip ayrılmıştı. Rövanşta ise tuıru geçen taraf 2-2'lik beraberlik sonrasında Lugano. oldu. Karşılaşmada 2 kez yenik duruma düşen siyah beyazlı ekip zorlu randevudan adını play-off turuna yazdırarak ayrıldı ve Beşiktaş ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda maçlar 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacakUEFA Avrupa Ligi play-off turunda maçlar 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak

MAÇLAR 22 VE 29 AĞUSTOS'TA

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın rakibi Lugano oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki maçlar 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak. Kartal eğer turu geçerse gruplarda mücadele verecek.

SON DAKİKA