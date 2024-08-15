Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

Partizan ile Lugano tur atlamak için karşı karşıya geldi

LUGANO TURU GEÇTİ

Kartal'ın muhtemel rakipleri Partizan ile Lugano'ydu. Fenerbahçe'nin elediği İsviçre temsilcisi, Sırp ekibi ile karşılaştığı ilk maçtan deplasmanda 1-0 galip ayrılmıştı. Rövanşta ise tuıru geçen taraf 2-2'lik beraberlik sonrasında Lugano. oldu. Karşılaşmada 2 kez yenik duruma düşen siyah beyazlı ekip zorlu randevudan adını play-off turuna yazdırarak ayrıldı ve Beşiktaş ile eşleşti.