Süper Kupa'yı Galatasaray karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle muhteşem bir şölene çeviren Beşiktaş, Süper Lig'de de Samsunspor'u 2-0 yenerek sezona harika başlamıştı.

Gabriel Paulista Beşiktaş'ın en önemli transferlerinden biri olarak savunmaya alındı

Transferde yıldızları arka arkaya bitiren Kartal, Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile ve son olarak Cher Ndour'u kadrosuna katmıştı. Yerli olarak da Can Keleş ve Emirhan Topçu tercihleri yapılmıştı.