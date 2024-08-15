Süper Kupa'yı Galatasaray karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle muhteşem bir şölene çeviren Beşiktaş, Süper Lig'de de Samsunspor'u 2-0 yenerek sezona harika başlamıştı.
Süper Kupa'yı Galatasaray karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle muhteşem bir şölene çeviren Beşiktaş, Süper Lig'de de Samsunspor'u 2-0 yenerek sezona harika başlamıştı.
Transferde yıldızları arka arkaya bitiren Kartal, Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile ve son olarak Cher Ndour'u kadrosuna katmıştı. Yerli olarak da Can Keleş ve Emirhan Topçu tercihleri yapılmıştı.
Hafta sonunda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş ile ilgili flaş bir yıldızın adı ortaya atıldı.
Sky Sports'un haberine göre, siyah-beyazlıların Chicago Fire ile sözleşmesini fesheden Xerdan Shaqiri'yle ilgilendiği öne sürüldü.
32 yaşındaki oyuncuyla Panathinaikos, AEK ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların da temaslarda bulunduğu kaydedildi.