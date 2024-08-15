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Beşiktaş'tan bir yıldız hamlesi daha! Kimse bu transferi beklemiyordu

Yeni sezona adeta bomba gibi giren Beşiktaş, birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği oyunculardan biri de MLS'te forma giyiyor ve temaslar başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 19:43 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 20:13
Beşiktaş’tan bir yıldız hamlesi daha! Kimse bu transferi beklemiyordu

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Süper Kupa'yı Galatasaray karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle muhteşem bir şölene çeviren Beşiktaş, Süper Lig'de de Samsunspor'u 2-0 yenerek sezona harika başlamıştı.

Gabriel Paulista Beşiktaş'ın en önemli transferlerinden biri olarak savunmaya alındıGabriel Paulista Beşiktaş'ın en önemli transferlerinden biri olarak savunmaya alındı

Transferde yıldızları arka arkaya bitiren Kartal, Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile ve son olarak Cher Ndour'u kadrosuna katmıştı. Yerli olarak da Can Keleş ve Emirhan Topçu tercihleri yapılmıştı.

Giovanni van BronckhorstGiovanni van Bronckhorst

VAN BRONCKHORST'TAN KANAT TALEBİ

Kanat organizasyonlarında gücünü artırmayı planlayan siyah beyazlı ekip birçok ismi listesinde bulunduruyor. Giovanni van Bronckhorst'un raporuna göre hareket eden yönetim, flaş bir oyuncuyu gündemine aldı.

Hasan Arat ve ekibi transfer için yoğun mesai harcıyorHasan Arat ve ekibi transfer için yoğun mesai harcıyor

Hafta sonunda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş ile ilgili flaş bir yıldızın adı ortaya atıldı.

Xherdan ShaqiriXherdan Shaqiri

Sky Sports'un haberine göre, siyah-beyazlıların Chicago Fire ile sözleşmesini fesheden Xerdan Shaqiri'yle ilgilendiği öne sürüldü.

Xherdan ShaqiriXherdan Shaqiri

32 yaşındaki oyuncuyla Panathinaikos, AEK ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların da temaslarda bulunduğu kaydedildi.

Xherdan ShaqiriXherdan Shaqiri

Arnavut asıllı İsviçreli oyuncunun seçenklerini değerlendirdiği aktarıldı.

Xherdan ShaqiriXherdan Shaqiri

MLS'te 12 maça çıkan Shaqiri, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

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