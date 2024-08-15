Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu giderse Sergio Reguilon gelecek

Fenerbahçe
, adı özellikle İngiliz ekipleriyle anılan Ferdi Kadıoğlu
'nun ayrılık ihtimali için planını hazırladı.
GÜNDEMDEKİ SON İSİM REGUILON
Ferdi'nin ayrılma ihtimali son dönemde güçlenirken sarı-lacivertliler sol bek konusunda transfer çalışmaları hız kazandı. Lecce'li Patrcik Dorgu'nun maliyetini araştıran Fenerbahçe'nin gündemine aldığı son isim Sergio Reguilon
oldu.
Sergio Reguilon kariyerinde Real Madrid, Manchester United ve Tottenham gibi takımların formalarını giydi.
JOSE MOURINHO TRANSFER ETTİ
Jose Mourinho, Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde, 2020 yılında İspanyol yıldızı 30 milyon Euro'ya Real Madrid'den transfer etmişti. O dönemde, Reguilon için Mourinho'nun prensi şeklinde ifadeler kullanılmıştı.