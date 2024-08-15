Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu giderse Sergio Reguilon gelecek

Sergio Reguilon kariyerinde Real Madrid, Manchester United ve Tottenham gibi takımların formalarını giydi.



JOSE MOURINHO TRANSFER ETTİ



Jose Mourinho, Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde, 2020 yılında İspanyol yıldızı 30 milyon Euro'ya Real Madrid'den transfer etmişti. O dönemde, Reguilon için Mourinho'nun prensi şeklinde ifadeler kullanılmıştı.