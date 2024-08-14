Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! "Rüya bitti"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
İlk maçı 2-1 kaybeden sarı lacivertliler, ikinci maçın 90 dakikasını 1-0 önde kapattı.
Bu sonuçla uzatmalara giden mücadelenin 118. dakikasında Lille penaltıdan eşitliği sağladı.
Kalan bölümde başka gol olmazken Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Sarı lacivertliler Avrupa kupalarında yoluna Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.
Öte yandan Avrupa basını, Fenerbahçe - Lille karşılaşmasına geniş yer verdi.
İŞTE O MANŞETLER:
L'Equipe: Lille titredi ama gerekeni yaptı. Uzatmalarda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Lille, Şampiyonlar Ligi'nde play-off biletini aldı ve Slavia Prag'ın rakibi oldu.
Eurosport Fransa: Uzun ve zor oldu ama Lille Şampiyonlar Ligi play-off turuna kaldı.
LeMonde: Fenerbahçe'yi eleyen Lille, bu sezon PSG, Monaco ve Brest ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 4. Fransız kulübü olma hayalini sürdürüyor.
RMC Sport: Lille, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi play-off'larına katılmaya hak kazandı. Mandi'nin kırmızı kart görmesi, Mourinho'nun çalıştırdığı Türklere fayda sağlamadı.
FootMercato: Lille, Fenerbahçe'yi acı içinde eleyerek play-off'a yükseldi.
CalcioMercato: Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
La Gazzetta dello Sport: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si Lille'e elendi. Taraftarların büyük baskısı, Genesio'nun Fransız takımına üstünlük kurmaya yetmedi.
Tuttosport: Mourinho üzgün, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yok.
Corriere dello Sport: Mourinho, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nden elendi: Avrupa Ligi'nde Roma'ya meydan okuyabilir.
Linterista: Jose Mourinho için kötü bir şaka. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerası ön elemelerde sona eriyor.
Kicker: İlk acı yenilgi: Mourinho, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı.
CNN Portekiz: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
ESPN Portekiz: Fenerbahçe bu sezonki ana hedefini tutturamadı ve UEFA Avrupa Ligi'yle yetinmek zorunda kaldı.
A Bola: Bir penaltı Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine neden oldu. Cenk Tosun'un 120. dakikada topu direğe nişanladı ve rüya orada bitti.
O Jogo: Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'lara kalmayı başaramadı.
Daily Mail: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si 10 kişilik Lille'e elendikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Mourinho şimdi Manchester United ile karşı karşıya gelebilir.
AS: Mourinho Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Jose Mourinho Fenerbahçe'deki ilk hedeflerinden birinde başarısız oldu.
(NTV Spor)