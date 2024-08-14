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Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! "Rüya bitti"

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti. Avrupa basını, Jose Mourinho ve Fenerbahçe'ye geniş yer ayırırken flaş manşetler atıldı. İşte o başlıklar...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 11:17 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 11:17
Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

İlk maçı 2-1 kaybeden sarı lacivertliler, ikinci maçın 90 dakikasını 1-0 önde kapattı.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

Bu sonuçla uzatmalara giden mücadelenin 118. dakikasında Lille penaltıdan eşitliği sağladı.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

Kalan bölümde başka gol olmazken Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

Sarı lacivertliler Avrupa kupalarında yoluna Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

Öte yandan Avrupa basını, Fenerbahçe - Lille karşılaşmasına geniş yer verdi.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

İŞTE O MANŞETLER:

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

L'Equipe: Lille titredi ama gerekeni yaptı. Uzatmalarda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Lille, Şampiyonlar Ligi'nde play-off biletini aldı ve Slavia Prag'ın rakibi oldu.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

Eurosport Fransa: Uzun ve zor oldu ama Lille Şampiyonlar Ligi play-off turuna kaldı.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

LeMonde: Fenerbahçe'yi eleyen Lille, bu sezon PSG, Monaco ve Brest ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 4. Fransız kulübü olma hayalini sürdürüyor.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

RMC Sport: Lille, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi play-off'larına katılmaya hak kazandı. Mandi'nin kırmızı kart görmesi, Mourinho'nun çalıştırdığı Türklere fayda sağlamadı.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

FootMercato: Lille, Fenerbahçe'yi acı içinde eleyerek play-off'a yükseldi.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

CalcioMercato: Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

La Gazzetta dello Sport: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si Lille'e elendi. Taraftarların büyük baskısı, Genesio'nun Fransız takımına üstünlük kurmaya yetmedi.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

Tuttosport: Mourinho üzgün, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yok.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

Corriere dello Sport: Mourinho, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nden elendi: Avrupa Ligi'nde Roma'ya meydan okuyabilir.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

Linterista: Jose Mourinho için kötü bir şaka. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerası ön elemelerde sona eriyor.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

Kicker: İlk acı yenilgi: Mourinho, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

CNN Portekiz: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

ESPN Portekiz: Fenerbahçe bu sezonki ana hedefini tutturamadı ve UEFA Avrupa Ligi'yle yetinmek zorunda kaldı.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

A Bola: Bir penaltı Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine neden oldu. Cenk Tosun'un 120. dakikada topu direğe nişanladı ve rüya orada bitti.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

O Jogo: Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'lara kalmayı başaramadı.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

Daily Mail: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si 10 kişilik Lille'e elendikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Mourinho şimdi Manchester United ile karşı karşıya gelebilir.

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

AS: Mourinho Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Jose Mourinho Fenerbahçe'deki ilk hedeflerinden birinde başarısız oldu.

(NTV Spor)

Avrupa basınından flaş Fenerbahçe ve Jose Mourinho manşetleri! Rüya bitti

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