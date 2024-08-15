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Fenerbahçe'den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya bir takviye arayışında olan sarı lacivertliler, listeyi 3 isme düşürdü. Kanarya, şartların oluşması durumunda iki ismi kadrosuna katmanın peşinde. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 10:28 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 10:28
Fenerbahçe’den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Lille'i konuk etti.

Fenerbahçe’den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek

Sarı-lacivertliler, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında normal süreyi 1-0 önde tamamlasa da uzatma dakikalarında Fransız ekibinin penaltıdan bulduğu gol sonrası karşılaşma 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe’den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Kanarya'da gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe’den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de gündem maddelerinden biriyse orta saha transferi...

Fenerbahçe’den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek

Sarı-lacivertlilerde Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgede yaşadığı sorun dikkat çekti.

Fenerbahçe’den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek

Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek

KOVACIC YENİDEN GÜNDEMDE

Orta sahayı çok kaliteli bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Mateo Kovacic'i yeniden gündeme aldı.

Fenerbahçe’den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek

Kanarya, Fred'in yokluğunda orta alanda büyük sıkıntı yaşarken Jose Mourinho, Lille maçı sonrası yönetimle yaptığı görüşmede Kovacic'in transfer edilmesi halinde takımın çok güçleneceğini söyledi.

Fenerbahçe’den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek

Fenerbahçe, transferi kolay olmayan 30 yaşındaki Hırvat yıldız için teklif hazırlıyor.

Fenerbahçe’den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek

Sarı-lacivertli kurmaylar önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek Manchester City ile masaya oturacak.

Fenerbahçe’den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek

Kovacic, ön libeorunun yanı sıra merkez orta saha ve on numara olarak da görev yapıyor. Kovacic'in sözleşmesi 2027'de bitiyor.

Fenerbahçe’den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek

AMRABAT İÇİN YENİ TEKLİF

Orta saha için çalışmalarını hızlandıran yönetim, Fiorentina'ya Sofyan Amrabat için yeni bir teklif sunacak.

Fenerbahçe’den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek

Manchester United'ın satış listesine koyduğu Scott McTominay için de yeniden bir görüşme talep edildi.

Fenerbahçe’den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek

İki isimden birine sarı-lacivertli formayı giydirmek isteyen yönetim, olumsuz bir durumda ise listedeki alternatiflere yönelecek.

Fenerbahçe’den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek

Fenerbahçe, 10 gün içinde orta sahadaki yeni yıldızını İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek

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