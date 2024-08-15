Fenerbahçe’den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Lille'i konuk etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Lille'i konuk etti.
Sarı-lacivertliler, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında normal süreyi 1-0 önde tamamlasa da uzatma dakikalarında Fransız ekibinin penaltıdan bulduğu gol sonrası karşılaşma 1-1 sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Kanarya'da gözler transfere çevrildi.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de gündem maddelerinden biriyse orta saha transferi...
Sarı-lacivertlilerde Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgede yaşadığı sorun dikkat çekti.
Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
KOVACIC YENİDEN GÜNDEMDE
Orta sahayı çok kaliteli bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Mateo Kovacic'i yeniden gündeme aldı.
Kanarya, Fred'in yokluğunda orta alanda büyük sıkıntı yaşarken Jose Mourinho, Lille maçı sonrası yönetimle yaptığı görüşmede Kovacic'in transfer edilmesi halinde takımın çok güçleneceğini söyledi.
Fenerbahçe, transferi kolay olmayan 30 yaşındaki Hırvat yıldız için teklif hazırlıyor.
Sarı-lacivertli kurmaylar önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek Manchester City ile masaya oturacak.
Kovacic, ön libeorunun yanı sıra merkez orta saha ve on numara olarak da görev yapıyor. Kovacic'in sözleşmesi 2027'de bitiyor.
AMRABAT İÇİN YENİ TEKLİF
Orta saha için çalışmalarını hızlandıran yönetim, Fiorentina'ya Sofyan Amrabat için yeni bir teklif sunacak.
Manchester United'ın satış listesine koyduğu Scott McTominay için de yeniden bir görüşme talep edildi.
İki isimden birine sarı-lacivertli formayı giydirmek isteyen yönetim, olumsuz bir durumda ise listedeki alternatiflere yönelecek.
Fenerbahçe, 10 gün içinde orta sahadaki yeni yıldızını İstanbul'a getirmeyi planlıyor.