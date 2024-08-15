Fenerbahçe’den 3 yıldıza teklif! Sorun kökten çözülecek

Fenerbahçe, transferi kolay olmayan 30 yaşındaki Hırvat yıldız için teklif hazırlıyor.

Sarı-lacivertli kurmaylar önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek Manchester City ile masaya oturacak.

Kovacic, ön libeorunun yanı sıra merkez orta saha ve on numara olarak da görev yapıyor. Kovacic'in sözleşmesi 2027'de bitiyor.

AMRABAT İÇİN YENİ TEKLİF Orta saha için çalışmalarını hızlandıran yönetim, Fiorentina'ya Sofyan Amrabat için yeni bir teklif sunacak.