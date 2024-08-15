Fenerbahçe’de Cengiz Ünder kulüp arıyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz Ünder, Avrupa'da kulüp arıyor.



RESMİ TEKLİF YOK



Ay sonuna kadar sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanan milli oyuncu için ise kulübe gelmiş resmi teklif yok.



10 MİLYON EUROLUK TEKLİFE KABUL



Marsilya'dan 15 milyon euroya alınan ve 11 milyon euronun üzerinde ödemesi bulunan Cengiz için F.Bahçe, 10 milyon euroluk teklif gelmesi halinde kabul edecek.



GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI



Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giydi. Attığı 9 golün tamamını ligde kaydeden milli futbolcu, 2 de asist yapmayı başardı.