Trabzonspor’da şok sakatlık! Savic Rapid Wien maçında yok

Perşembe akşamı Rapid Wien ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında karşılaşacak olan Fırtına'da Stefan Savic sakatlandı.

Stefan Savic, zorlu maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Net Global Sivasspor ile oynadığı maç sırasında sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkartılmıştır."