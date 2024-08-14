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Trabzonspor'da şok sakatlık! Savic Rapid Wien maçında yok

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Perşembe akşamı Rapid Wien ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında karşılaşacak olan Fırtına'da Stefan Savic sakatlandı. Yıldız stoperin rövanş karşılaşmasında forma giyemeyeceği açıklandı.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 10:17 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 10:25
Trabzonspor’da şok sakatlık! Savic Rapid Wien maçında yok

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor.

Perşembe akşamı Rapid Wien ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında karşılaşacak olan Fırtına'da Stefan Savic sakatlandı.

Yıldız stoperin rövanş karşılaşmasında forma giyemeyeceği açıklandı.

Stefan Savic, zorlu maçta forma giyemeyecek.Stefan Savic, zorlu maçta forma giyemeyecek.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Net Global Sivasspor ile oynadığı maç sırasında sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkartılmıştır."

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