Mauro Icardi’den Jose Mourinho ve Fenerbahçe’ye gönderme!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Arjantinli golcü, Jose Mourinho ve Fenerbahçe hakkında da konuşurken flaş göndermelerde bulundu.
İşte o sözler;
"Ben oynadığım her takımda liderdim. Rekabetçi ve mükemmeliyetçiyim. Burada da liderlik yapmaya çalışıyorum. Paslarımla, gollerimle takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Türkiye'yi temsil ediyorum. Gollerimle taraftarları mutlu ediyor olmak benim için gurur meselesi."
Mauro Icardi, geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamladı.
"Kilo bir faktör değil benim gözümde. Beşiktaş maçında sakatlandıktan sonra antrenmanlara katılamadım, söylenene göre formsuzdum ama gol kralı oldum. 6 ay antrenmansız gol kralı oldum."
Arjantinli golcü, ligin ilk haftasında Hatayspor karşısında penaltıdan golünü attı.
"BÜYÜK TAKIMLARDA BÖYLE KONUŞMAZDI"
"Saha dışında birçok şey yapıldı bize karşı ama biz saha içine odaklandık ve 2 sene üst üste şampiyon olduk. Rakibi rahatsız ediyor böyle şeyler. Mourinho gibi bir hocanın bu kadar önemsiz bir konu hakkında böyle konuşması enteresan. Büyük kulüplerde böyle şeyler yapmazdı. Bizim özel bir hocamız var ve herkese karşı mücadele edecek. Daha sezon başında bu söylemlerin mantıklı olduğunu düşünmüyorum."