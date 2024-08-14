Mauro Icardi’den Jose Mourinho ve Fenerbahçe’ye gönderme!

"Ben oynadığım her takımda liderdim. Rekabetçi ve mükemmeliyetçiyim. Burada da liderlik yapmaya çalışıyorum. Paslarımla, gollerimle takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Türkiye 'yi temsil ediyorum. Gollerimle taraftarları mutlu ediyor olmak benim için gurur meselesi."

Arjantinli golcü, ligin ilk haftasında Hatayspor karşısında penaltıdan golünü attı.

"BÜYÜK TAKIMLARDA BÖYLE KONUŞMAZDI"

"Saha dışında birçok şey yapıldı bize karşı ama biz saha içine odaklandık ve 2 sene üst üste şampiyon olduk. Rakibi rahatsız ediyor böyle şeyler. Mourinho gibi bir hocanın bu kadar önemsiz bir konu hakkında böyle konuşması enteresan. Büyük kulüplerde böyle şeyler yapmazdı. Bizim özel bir hocamız var ve herkese karşı mücadele edecek. Daha sezon başında bu söylemlerin mantıklı olduğunu düşünmüyorum."