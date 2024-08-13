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Trabzonspor KAP'a bildirdi! İşte Arseniy Batagov'un maliyeti

Trednyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Trabzonspor, Arseniy Batagov'un transferini resmen duyurdu. İşte Ukraynalı oyuncunun maliyeti ve kazanacağı ücret...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 22:07 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 22:12
Trabzonspor KAP’a bildirdi! İşte Arseniy Batagov’un maliyeti

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Trabzonspor 10'uncu transferi Arseniy Batagov'u KAP'a bildirdi.

Arseniy BatagovArseniy Batagov

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Profesyonel futbolcu Arsenii Batahov ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 648.500.-EUR garanti ücret,

2025/2026 futbol sezonunda 680.500.-EUR garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 726.250.-EUR garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 779.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.


Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2028/2029 futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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