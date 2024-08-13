Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile karşılaşan Fenerbahçe, 2-1 sona eren ilk maç sonrası Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalarak elendi. Bu sonuçla birlikte sarı lacivertli ekip Avrupa Ligi'nde mücadele verecek. İşte Fenerbahçe - Lille maçında yaşananlar ve önemli anlar...
Edin Dzeko
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada sağ taraftan Tadic'in ortasında kale önünde iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.
25. dakikada sağ taraftan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Mert Hakan pasını ceza sahası dışındaki Szymanski'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı gerisinden çektiği şutta kaleci Chevalier meşin yuvarlağı kornere çeldi. Pozisyonun devamında kullanılan ikinci kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa Mert Hakan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından bekletmeden şutunda kaleci meşin yuvarlağı bir kez daha kornere gönderdi.
32. dakikada sağ taraftan Tadic'in çevirdiği topa penaltı noktasından Mert Hakan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
38. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Tadic, pasını arka direkteki Saint-Maximin'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
57. dakikada Tadic'in pasında taç çizgisinde topu alan Mert Müldür yeniden koşu yapan Tadic'i düşündü ancak Tadic için çok zor top. Aut.
63. dakikada Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür oyundan alındı. Youssef En-Nesyri ve Bright Osayi-Samuel oyuna girdi.
90. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda Youssef En-Nesyri topa istediği gibi dokunamadı. Atağın devamında topu önünde bulan Djiku'nun köşeye enfes şutunu kaleci kurtardı.
90 dakika sonunda tur genelindeki eşitlik bozulmadı ve eşleşme uzatmaya gitti.
109. dakikada Mandi oyundan atıldı ve Lille 10 kişi kaldı.
118. dakikada Jonathan David penaltıdan skoru 1-1'e getirdi
Allan Saint-Maximin
FENERBAHÇE'DEN ARKA ARKAYA POZİSYONLAR
Karşılaşmaya oldukça istekli başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda birçok fırsat yakalamayı başardı. Sarı lacivertliler Szymanski ve Mert Haka Yandaş'ın uzaktan şutları ile gole yaklaştı ancak Chevalier izin vermedi. Tadic'İn sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Allan Saint-Maximin değerlendirmek istedi ancak top az farkla dışarı gitti. Fransız futbolcu ayrıca rakibini çalımlayıp topu içeri çevirdi ancak son anda Riberio meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Eğer müdahale yapmasaydı Szymasnki boş ağları havalandıracaktı.