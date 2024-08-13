Lille, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldı MAÇ UZATMAYA GİTTİ, LILLE 10 KİŞİ KALDI Maçın ikinci yarısında da Fenerbahçe rakibine oranla üstün taraftı. Kanarya, turu geçecek pozisyonları buldu ve 90'da Diakite'nin kendi kalesine attığı golle turda eşitliği yakalayarak uzatmaya gitmeyi başardı. 109'da Mandi'nin atılmasıyla 10 kişi kalan Fransızlara karşı belki de golü bulacakken 118'de David konuk takıma adına penaltıdan skoru eşitledi. Cenk'in de bir topu direkten direkten döndü. Bu sonuçla Fenerbahçe UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle Lille maçında oynayamadı ADS MAÇINDAN 3 DEĞİŞİKLİK Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Lille müsabakasına son oynanan Adana Demirspor maçı 11'inden 3 değişiklik ile çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz cumartesi günü Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor maçındaki 11'inden 3 değişikliğe gitti. Sağ bekte Osayi Samuel'in yerine Mert Müldür görev alırken, Ferdi Kadıoğlu arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarıldı. Son müsabakada stoperde oynayan Jayden Oosterwolde bugün sol bek mevkiinde sahaya çıktı. Lig maçında yedek soyunan Çağlar Söyüncü de bugün 11'de başladı. Portekizli teknik adam orta sahada ise İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Hakan Yandaş'ı sahaya sürdü.

Vincenzo Montella



MONTELLA TRİBÜNDE A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe ile Lille arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçını tribünden takip etti. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransa temsilcisi Lille'i konuk etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da zorlu müsabakayı izleyenler arasındaydı. Montella, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Sarı-lacivertlilerde milli futbolcular Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek maça 11'de başladı.

FENERBAHÇELİLERİN AÇTIĞI THE HARDER THE CONFLICT, THE MORE GLORIOUS THE TRIUMPH PANKARTI THOMAS PAINE'NİN SÖZÜ İLE PANKART Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmada takımlarına büyük destek verdi. Tribünlerde ünlü filozof Thomas Paine'nin "Çatışma (mücadele) ne kadar zor ise zafer o kadar muhteşemdir" sözünün yer aldığı pankart asıldı. Altına ise "Çatışmamız (mücadelemiz) yeni başlıyor" ifadesi eklendi.