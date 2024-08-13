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Kanarya Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile 1-1 berabere kaldı

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmada birçok pozisyon bulan Kanarya, Fransız temsilcisini devirmeyi başaramadı. Szymanski'den Djiku'ya, Mert Hakan'dan Allan Saint-Maximin'e kadar pek çok isim fırsatı değerlendiremedi. Son anlarda Çağlar Söyüncü sahneye çıkarak skoru 1-0'a getirdi. Golden sonra da ataklarımız vardı ancak atamadık. 90 dakika sonunda mücadele uzatmaya gitti. Fransızlar 109'da Mandi'nin atılmasıyla 10 kişi kaldı. 115'te ise Jayden Oosterwolde'nin eline çarpan top sonrası penaltı kararı çıktı. Jonathan David skoru 1-1'e getirdi. Bu sonuçla Kanarya yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. İşte Fenerbahçe - Lille maçında yaşananlar ve önemli anlar...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 18:46 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 22:58
Kanarya Şampiyonlar Ligi’nden elendi! Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Lille ile 1-1 berabere kaldı

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Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile karşılaşan Fenerbahçe, 2-1 sona eren ilk maç sonrası Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalarak elendi. Bu sonuçla birlikte sarı lacivertli ekip Avrupa Ligi'nde mücadele verecek. İşte Fenerbahçe - Lille maçında yaşananlar ve önemli anlar...

Edin DzekoEdin Dzeko

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada sağ taraftan Tadic'in ortasında kale önünde iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

25. dakikada sağ taraftan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Mert Hakan pasını ceza sahası dışındaki Szymanski'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı gerisinden çektiği şutta kaleci Chevalier meşin yuvarlağı kornere çeldi. Pozisyonun devamında kullanılan ikinci kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa Mert Hakan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından bekletmeden şutunda kaleci meşin yuvarlağı bir kez daha kornere gönderdi.

32. dakikada sağ taraftan Tadic'in çevirdiği topa penaltı noktasından Mert Hakan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

38. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Tadic, pasını arka direkteki Saint-Maximin'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

57. dakikada Tadic'in pasında taç çizgisinde topu alan Mert Müldür yeniden koşu yapan Tadic'i düşündü ancak Tadic için çok zor top. Aut.

63. dakikada Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür oyundan alındı. Youssef En-Nesyri ve Bright Osayi-Samuel oyuna girdi.

90. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda Youssef En-Nesyri topa istediği gibi dokunamadı. Atağın devamında topu önünde bulan Djiku'nun köşeye enfes şutunu kaleci kurtardı.

90 dakika sonunda tur genelindeki eşitlik bozulmadı ve eşleşme uzatmaya gitti.

109. dakikada Mandi oyundan atıldı ve Lille 10 kişi kaldı.

118. dakikada Jonathan David penaltıdan skoru 1-1'e getirdi

Allan Saint-MaximinAllan Saint-Maximin

FENERBAHÇE'DEN ARKA ARKAYA POZİSYONLAR

Karşılaşmaya oldukça istekli başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda birçok fırsat yakalamayı başardı. Sarı lacivertliler Szymanski ve Mert Haka Yandaş'ın uzaktan şutları ile gole yaklaştı ancak Chevalier izin vermedi. Tadic'İn sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Allan Saint-Maximin değerlendirmek istedi ancak top az farkla dışarı gitti. Fransız futbolcu ayrıca rakibini çalımlayıp topu içeri çevirdi ancak son anda Riberio meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Eğer müdahale yapmasaydı Szymasnki boş ağları havalandıracaktı.

Lille, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldıLille, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldı

MAÇ UZATMAYA GİTTİ, LILLE 10 KİŞİ KALDI

Maçın ikinci yarısında da Fenerbahçe rakibine oranla üstün taraftı. Kanarya, turu geçecek pozisyonları buldu ve 90'da Diakite'nin kendi kalesine attığı golle turda eşitliği yakalayarak uzatmaya gitmeyi başardı. 109'da Mandi'nin atılmasıyla 10 kişi kalan Fransızlara karşı belki de golü bulacakken 118'de David konuk takıma adına penaltıdan skoru eşitledi. Cenk'in de bir topu direkten direkten döndü. Bu sonuçla Fenerbahçe UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle Lille maçında oynayamadıFerdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle Lille maçında oynayamadı

ADS MAÇINDAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Lille müsabakasına son oynanan Adana Demirspor maçı 11'inden 3 değişiklik ile çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz cumartesi günü Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor maçındaki 11'inden 3 değişikliğe gitti. Sağ bekte Osayi Samuel'in yerine Mert Müldür görev alırken, Ferdi Kadıoğlu arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarıldı. Son müsabakada stoperde oynayan Jayden Oosterwolde bugün sol bek mevkiinde sahaya çıktı. Lig maçında yedek soyunan Çağlar Söyüncü de bugün 11'de başladı. Portekizli teknik adam orta sahada ise İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Hakan Yandaş'ı sahaya sürdü.

Vincenzo MontellaVincenzo Montella

MONTELLA TRİBÜNDE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe ile Lille arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçını tribünden takip etti. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransa temsilcisi Lille'i konuk etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da zorlu müsabakayı izleyenler arasındaydı. Montella, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Sarı-lacivertlilerde milli futbolcular Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek maça 11'de başladı.

FENERBAHÇELİLERİN AÇTIĞI THE HARDER THE CONFLICT, THE MORE GLORIOUS THE TRIUMPH PANKARTIFENERBAHÇELİLERİN AÇTIĞI THE HARDER THE CONFLICT, THE MORE GLORIOUS THE TRIUMPH PANKARTI

THOMAS PAINE'NİN SÖZÜ İLE PANKART

Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmada takımlarına büyük destek verdi. Tribünlerde ünlü filozof Thomas Paine'nin "Çatışma (mücadele) ne kadar zor ise zafer o kadar muhteşemdir" sözünün yer aldığı pankart asıldı. Altına ise "Çatışmamız (mücadelemiz) yeni başlıyor" ifadesi eklendi.

Fenerbahçeli oyuncular Jose Mourinho'nun taktik verdiği sırada kenetlendiFenerbahçeli oyuncular Jose Mourinho'nun taktik verdiği sırada kenetlendi

MOURINHO ETRAFINDA KENETLENDİLER

Karşılaşmanın uzatmaya gitmesinden sonra Fenerbahçeli futbolcular, teknik direktör Jose Mourinho karşısında birbirlerine kenetlenerek bir halka oluşturdu.

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