Kerem Aktürkoğlu’na İtalyan kancası

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan elenmesine kesin gözüyle bakılıyor.



SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR



25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.



G.SARAY PERFORMANSI



Cimbom'da 175 maçta sahne olan Kerem, 44 gol atarken 39 asist yaptı.