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Kerem Aktürkoğlu'na İtalyan kancası

Spartak Moskova ile masaya oturan ancak anlaşma sağlayamayan Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinin İtalyan kulüpleriyle dirsek temasında olduğu ve her an yönetime bir teklifle gelebileceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 09:34 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 09:34
Kerem Aktürkoğlu’na İtalyan kancası

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı oyuncusu geçtiğimiz günlerde Rus ekibi Spartak Moskova ile masaya oturmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

İTALYAN KULÜPLERİYLE DİRSEK TEMASINDA

Milli yıldızın menajerinin İtalyan kulüpleriyle dirsek temasında olduğu ve her an yönetime bir teklifle gelebileceği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan elenmesine kesin gözüyle bakılıyor.Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan elenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

G.SARAY PERFORMANSI

Cimbom'da 175 maçta sahne olan Kerem, 44 gol atarken 39 asist yaptı.

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