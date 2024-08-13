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Takvim yazdı Cher Ndour bitti! Beşiktaş'ın yeni transferini açıkladı

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta şu ana kadar 5 isimle sözleşme imzalanmıştı. Orta sahaya önemli bir takviye yapmak isteyen Kartal, birçok isimle görüşmelerde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı. Ayrıca takımdaki yabancılar konusunda da girişimlerden olumlu geri dönüş gelmemişti. Ancak Amir Hadziahmetovic'in kiralık gönderilmesi yen bir kontenjan açtı ve PSG'den Cher Ndour, İstanbul'a geldi. Kartal da kadrosuna kattığını açıkladı. Transferi ilk olarak Takvim duyurmuştu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 21:39 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 22:11
Takvim yazdı Cher Ndour bitti! Beşiktaş’ın yeni transferini açıkladı

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Hem Türkiye'de hem de Avrupa kupalarında başarılı bir sezon geçirmek isteyen Beşiktaş, dünya yıldızlarını kadrosuna kattığı bir tansfer dönemi geçiriyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour'u paylaştığı video ile duyurdu!

Rafa SilvaRafa Silva

Kartal, Başkan Hasan Arat ve ekibinin yoğun temasları sonrasında ilk olarak Gabriel Paulista ile anlaştı. İkinci imza ise Benfica'dan ayrılan Rafa Silva'dan geldi. Portekizli futbolcunun ardından da Ciro Immobile Lazio ile geçen sert sürecin ardından İstanbul'a getirildi. Yerli olarak da Can Keleş ve Emirhan Topçu takıma kazandırıldı.

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Hazırlık karşılaşmalarında başarılı bir performans sergileyen Beşiktaş, Süper Kupa'da ise Galatasaray'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla galip gelerek geçen sezonun ardından bu yıl da kupa kazandı.

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Hedefte Süper Lig ve yeni bir Türkiye Kupası var. Ayrıca Avrupa'da da iyi işler yapılmak isteniyor. Bu nedenle de transfer konusunda büyük uğraş vermeye devam ediyor.

Alex Oxlade-ChamberlainAlex Oxlade-Chamberlain

Kartal'ın yabancı kontenjanı nedeniyle göndermek istediği oyuncuların bazılarından olumlu dönüş aldı. Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain gibi kontratı yüksek isimler halen takımda. Aboubakar ve Muleka için halen teklif yok. Rebic ile kontenjan açılmaya çalışıldı. Ayrıca Amir Hadizahmetovic de kiralandı.

Amir HadziahmetovicAmir Hadziahmetovic

Konyaspor'dan alındıktan sonra sakaltığı nedeniyle uzun süre oynayamayan Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a kiralandı. Karadeniz temsilcisi transferi resmen duyurdu.

Cher NdourCher Ndour

TAKVİM YAZDI TRANSFER BİTTİ

Orta saha arayışına başlayan Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri Cher Ndour oldu. Senegal asıllı İtalyan futbolcunun siyah beyazlılara transferini ilk yazan Takvim oldu. Genç yıldız kısa süre içerisinde İstanbul'a geldi.

İŞTE O HABER

Cher Ndour transferini ilk Takvim duyurduCher Ndour transferini ilk Takvim duyurdu

Cher NdourCher Ndour

Kariyerine A.S.D. San Giacomo'da başlayan 20 yaşındaki futbolcu Brescia, Atalanta ve SL Benfica'da da forma giydi. 2023'te ise PSG tarafından transfer edildi. Geçen sezonun ikinci yarısını Braga'da kiralık geçirdi.

Cher NdourCher Ndour

1.90 metre boyundaki orta saha oyuncusu hücuma yönelik bir oyun kurucu olarak görev yapıyor. Geride kala nsezonda çıktığo 15 karşılaşmada 2 gol atıp 399 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro. 2028'e kadar PSG ile sözleşmesi var.

Ndour Beşiktaş'ın yeni transferi olduNdour Beşiktaş'ın yeni transferi oldu

BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş, Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Ndour'u kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Ndour'un transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Cher Ndour'un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Cher Ndour'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

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