Takvim yazdı Cher Ndour bitti! Beşiktaş’ın yeni transferini açıkladı

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Hem Türkiye'de hem de Avrupa kupalarında başarılı bir sezon geçirmek isteyen Beşiktaş, dünya yıldızlarını kadrosuna kattığı bir tansfer dönemi geçiriyor. Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour'u paylaştığı video ile duyurdu!